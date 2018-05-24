"Наступаємо на ті ж граблі": українців застерегли від нової Коліївщини

Відзначення 250-річчя Коліївщини, на якому наполягають депутати Київради, має стати для українців черговим нагадуванням про те, що криваві уроки історії нічому їх не вчать і суспільство знову змушене переживати трагедії.

Такі події змушують людей йти не цивілізованим шляхом розвитку, а вирішувати проблеми за допомогою агресії та насильства, зазначив політолог Костянтин Бондаренко на своїй сторінці у Facebook.

Для підтвердження своїх слів він нагадав про причини виникнення зазначеного повстання і його страшні наслідки. Так, Бондаренко наголосив, що все почалося з того, що в Мотронинському монастирі з'явився певний ігумен Мельхіседек Значко-Яворський, який заявив, що має документ від Катерини II("Золота грамота"), який дозволяє фізично знищувати представників певних національних меншин.

"За короткий час було вирізано тисячі поляків і євреїв. Що маємо в результаті? Польський уряд добровільно запросив російські війська, повстання було придушене і з Правобережної України вже не пішли (через чотири роки ця територія була офіційно проголошена російською). Напад гайдамаків на місто Балта, в якому була турецька залога, стало приводом для оголошення Туреччиною війни Росії, в результаті якої Росія отримала Північне Причорномор'я, а згодом - і Крим. А в чому вигода для українців? Та ні в чому. Вони зіграли в чужу гру, в черговий раз витягаючи для когось каштани з вогню", - пише Бондаренко.

На його думку, аналогічна ситуація повторилася і у 2014 році, коли після Революції Гідності вороги скористалися моментом нестабільності в країні і захопили частину її територій.

Повертаючись до подій 250-річної давності, політолог зазначив, що призвідник повстання гайдамаків після його описаного результату отримав підвищення і став ігуменом Видубицького монастиря в Києві. Таким чином, його нагородили за здійснення чужими руками народного бунту.

"Так ось: ми повинні якомога голосніше святкувати річницю Коліївщини. Як символ того, що історія нас нічому не вчить. І як символ того, як нас легко спровокувати на безглузді дії, а потім ще й пишатися цією дурницею, зводячи її в ранг одного з наріжних каменів вітчизняної історії", - з обуренням наголосив Бондаренко.

Із сарказмом він запропонував запросити на майбутні урочистості послів таких держав, як Польща та Ізраїль, щоб вислухати від них реальну думку про події того часу в доволі жорсткій формі.

"А в центрі Києва, на Європейській площі, потрібно поставити пам'ятник Коліївщини: по колу - видатні сучасники цієї акції (Вольтер, Дідро, Руссо, Моцарт, Вашингтон та інші), з жахом відвертаються від основного постаменту, на якому дві фігури - гайдамацький ватажок з освяченим ножем і громадський активіст у балаклаві та з коктейлем Молотова - дружно наступають на одні й ті ж граблі", - підсумував Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 листопада 2015 року в Умані Черкаської області після довгих суперечок встановили пам'ятник ватажкам Коліївщини Івану Гонті та Максиму Залізняку. Урочисте відкриття пам'ятника було приурочено до другої річниці початку Євромайдану.