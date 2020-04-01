За последнее время стала устойчивой мысль, что многие семейные пары не смогут пережить карантин и обязательно разведутся. До этого их спасали частые командировки, а теперь – тюрьма в квартире. И вообще, любовь невозможна без привычных походов в кино, круизов, утренников и бенефисов. Без аниматоров, клоунов, тамады…

До начала войны Александр Поцелуев учился в Ленинградском институте физкультуры и любовно называл свою жену маленьким толстым пупсом. В то малооблачное утро молодожены отправилась на фильм "Чапаев", затем планировала теннисный турнир на Крестовском острове, но, выйдя из кинотеатра, услышали спич Молотова. Дул легкий западный ветер, столбики термометров зависли на отметке +18, на границе шла война.

Поцелуев попал в партизанский отряд и оказался в лесу, среди сосен, комаров и вшей. Из ведомственной квартиры – в землянку. Спал по 3-4 часа. Закалялся. Писал любимой: "Увидимся ли когда-нибудь, Томка?"

В конце лета фашисты начали усиленную борьбу с партизанами. Рыскали по лесу группами по 150 человек и усиливали пулеметную стрельбу с помощью микрофонов и репродукторов. Он попал в плен и прошел лагерь возле города Тильзит, затем Кенигсберг, шахту в Бохуме. Его жена, Томка, маленький, но уже совсем не толстый пупс, талантливый хирург, дошла с полевым госпиталем до Берлина. Спустя четыре года Поцелуевы встретились, освободили сердца из тисков и родили двух дочерей.

Вторая пара познакомились в Магадане. В холодном затемненном городе с ароматом Охотского моря и редким солнцем, радующим двадцать дней в году. Целовались до звона в ушах, танцевали под "Брызги шампанского", запоем читали "Тихий Дон" и наблюдали изредка светящийся лед. Много работали: Иван – шофером, Саша – контролером. В сороковом поженились и стали жить как все. На завтрак – оладушки со сгущенкой, по выходным – пикники.

В 1942 году решили отдать все свои сбережения на нужды фронта. Сняли с книжки пятьдесят тысяч рублей и попросили построить танк. В сорок третьем написали письмо Сталину с просьбой отправить их на фронт и разрешить воевать в построенной ими боевой машине. Тот ответил кратко: "Благодарю вас за заботу о Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет"

Ребята обрадовались, экстерном закончили Челябинское танковое училище и самостоятельно доучивали, как осуществлять поворот на месте, путем полного торможения одной из гусениц. До конца войны их домом стала площадь в четыре квадратных метра. Кусок Польши, фрагмент Прибалтики, "старе место" Праги.

Так что настоящим чувствам ничего не может помешать. Ни чума, ни война, ни девятимесячная зима. Ни новый вид гриппа, ни окоченелое Охотское море, ни метраж гостинки. Истинные чувства даже не заметят подобных колебаний. Притянутые за уши – треснут, как весенний лед.

Поэтому предлагаю несмотря ни на что оставаться вместе, ведь расстаться мы успеем всегда.

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