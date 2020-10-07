Так, друзі - сьогодні буде великий пост про настільну книгу радянської убогості. Одного разу в одному зі своїх постів про радянські злидні я виклав фотознімок книжки "Зроби сам", в якій радянським громадянам пропонувалося "самостійно, в домашніх умовах" виготовити дефіцитні продукти, на зразок шпрот і шампанського. У коментарях відразу ж відзначилися любителі СРСР, які заявили, що книга фейк - мовляв роками по інтернету блукає одна і та ж фотожаба, а саму книгу ніхто і в очі не бачив.

Інші любителі СРСР заявили, що книга може і була, але ось була вона видана вже в "кляті дев'яності", коли Єльцин, підбурюваний заокеанськими кураторами, вже встиг довести країну до ручки. Мовляв, якби не він - то і шампанське було б на всіх, і шпроти, і безкоштовні семикімнатні квартири видавали б будь-кому на першу вимогу, пише популярний білоруський блогер Максим Мирович в Facebook.

Насправді книга "Зроби сам дефіцитні продукти" дійсно існує, і видавалася вона в справжнісінькому СРСР. Читачі надіслали мені примірник цієї книги, і сьогодні ми на нього подивимося. Отже, в сьогоднішньому пості - огляд наочний приклад радянської убогості.

02. Давайте спершу подивимося на розворот книги, він виглядає точно так само, як і на знімку, що масово гуляє по інтернету. Держава, відкинувши свої соціальне зобов'язання, пропонує радянським людям самостійно виготовити для себе шампанське, сир і шпроти, майонез, морозиво і згущене молоко - словом, всі ті дефіцитні делікатеси, за якими звичайні радянські громадяни давились в чергах. Не можеш купити? Зроби сам! - з усією прямотою капітану Очевидності заявляє радянська влада.

03. Побачивши рік видання, фанати СРСР радіють - ага, 1992! Ось він настав проклятий єльцинізм! Однак давайте подивимося на вихідні дані книги - це видання було здано в набір 20 листопада 1991 року, а СРСР припинив своє існування 26 грудня 1991 року. Навіть якщо не намагатися пояснити фанатам совка, що подальше за совком триріччя мало чим відрізнялося від СРСР в силу інерції економіки - навіть чисто формально це радянське видання. Підписана в друк під червоним прапором і всіма робочими атрибутами радянської влади. І яке в принципі з'явилося завдяки магазинному дефіциту, що тривав роками.

04. Що ще цікаво - книга вийшла в серії "Мала домашня енциклопедія" і позначена як "Випуск четвертий". Складно сказати, що саме мається на увазі - чи то це вже четвертий випуск "дефіцитних продуктів в домашніх умовах", то чи є ще якісь три випуски "Малої домашньої енциклопедії", присвячені скажімо того, як зі старої калоші, обрізка капелюхи і велосипедного насоса зробити портативний аудіоплеєр.

05. Починають автори з шампанського - якого так не вистачало радянським аристократам. Шампанське пропонують робити з червоної смородини, яблук, а також є рецепт "домашнього білого", який являє собою цукрову брагу з дріжджами і додаванням лимонної кислоти. Зберігати "домашнє біле" пропонується в погребі - мабуть, для того, щоб недбалим жестом лайкових рукавиок туди можна було посилати слугу - "Федір, пан бажає вина-с скуштувати!".

А зліва можна побачити круту передмову-напуття: "Продукти, рецепти приготування яких наведені в цій книзі, ми звикли купувати в магазині. Але іноді це для вас дорого. А найчастіше - їх немає в продажу, або покупці передує вистоювання в довгій черзі. Не впадайте у відчай! Женіть під жопу ногою комуністів Зроблене своїми руками завжди смачніше! "

06. Далі йде рецепт сиру і шпрот. До речі, в ході продуктового ембарго і роздавлений тонн пармезану бульдозерами - може бути знову актуально. Сир можна зробити і самому - він буде корисніше і смачніше, ніж швейцарський або голландський, головне докласти старання! Берете літр молока і літр магазинного сиру, виварюйте, помішуйте, проціджуйте через марлю - і ось ви вже справжній Сировар.

Замість шпрот з недружньої буржуйської Латвії нам згодиться і риба-колючка з місцевої річки-вонючки. Гасіть смітну рибу в утятниці в солоній воді - і ось це вже не котяче частування, а вишуканий делікатес! Головне вірити.

07. А тут мені сподобався рецепт пива з соснових пагонів. Немає жодних буржуйських "Хольстенів" та проклятих козлів Велкопоповицьких? Не біда - пішов в ліс, обдер соснові пагони, чиркнув кресалом, розпалив багаття - зварив пиво! А копченими на багатті шишками можна закушувати.

08. Далі можна побачити рецепти дефіцитних радянських цукерок - які, виявляється, теж можна легко приготувати вдома. І що найцікавіше - вдома можна приготувати навіть краще в світі радянських морозиво! Я дивуюся - навіщо в СРСР взагалі щось продавали в магазинах? Досить було надрукувати десяток подібних буклетів, і радянські громадяни робили б самостійно в домашніх умовах взагалі все - від цукерок "Мишка на полюсі" до двокамерного холодильника "Саратов".

09. Краще в світі радянське згущене молоко під кінець СРСР для підтримки Величі теж доводилося робити самим. Інакше приїдуть іноземці в гості, захочуть кращого в світі радянського згущеного молока спробувати - а пригостити їх-то і нема чим. Ганьба.

10. Оцет і гірчиця теж були продуктами "дефіцитними, але які не біда можна приготувати вдома". Не знали?

11. Ось тут мені сподобався рецепт лимонаду "Королівський". Оцініть рецепт прямо з королівського столу - "У високу склянку покладіть два жовтки і дві чайні ложки цукру. Поступово вливайте в стакан воду, помішуючи. Або зачекайте, поки раствоіться саме. І пийте на здоров'я! Смачно і корисно!". Так і бачу і інші рецепти прямо з королівської кухні - царські щі "хочеш їж, хочеш х..й полощи", котлета для кронпринца "Хлібна" та салат для принцеси дієтичний вітамінізований "Свіжість" з свіжоскошеного пирію.

А справа радянським громадянам пропонують самостійно виготовляти тушонку. В останні радянські роки погано стало і з нею - останні запаси доїли в Афганістані.

Все це було б смішно, коли не було б так сумно. Як бачите, "делікатесами" в книзі названі не якісь там рябчики, омари або устриці, а самі що ні на є банальні продукти - бутильована низькоякісне радянських "шампанське", шпроти, згущене молоко, лимонад і навіть тушонка. В останні роки совка навіть такі прості продукти були дефіцитом - який потрібно було шукати і стояти за ним в чергах.

І довело до такої убогості населення саме та сама радянська влада - яка була не в змозі щось з цим зробити, а лише відбивалася від голодуючого народу ось такими брошурами.

Такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.

Пробували в ті роки самі виготовляти дефіцитні продукти? Де взагалі брали дефіцит до новорічного столу?

Цікаво.