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30 листопада • оновлено в 11:07
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Надходять снігопади: українців попередили про негоду в перші дні зими

5.1т
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В Україні з 2 грудня очікується погіршення погодних умов – сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Водночас у Карпатах очікується до 20 сантиметрів снігового покриву.

"Вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. У Карпатах значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-20 см (І рівень небезпеки, жовтий)", – зазначили синоптики.

У перші дні зими очікуються снігопади

У перші дні зими очікуються снігопади

Інформатор

Новини
Україну накриють зливи: синоптики уточнили прогноз погоди

В Укргідрометцентрі додали, що на заході, сході, півночі країни на дорогах очікується ожеледиця.

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – попередили синоптики.

Нагадаємо, в Україні на вихідних, 30 листопада та 1 грудня, очікується мокрий сніг, ожеледь, туман і сильний північно-західний вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди на Новий рік-2020. За даними синоптиків, снігу, можливо, не буде.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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