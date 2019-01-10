''Настає небезпечний час'': Фельгенгауер стривожив прогнозом щодо Донбасу

Серйозна ескалація конфлікту на Донбасі може статися вже в найближчі два-три тижні.
Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, зазначивши, що останнім часом також існує небезпека ескалації в регіоні Чорного та Азовського морів.
"Зараз, в принципі, небезпечний час настає, тому що якщо буде якесь серйозне загострення, якась зимова війна, то вона має відбутися десь в найближчі два-три тижні. Не обов'язково, що це буде, але ризики є. Найближчим часом стане зрозуміло – так чи ні, а може обійдеться. Ескалація може початися і з Донбасу, і з Азова, і з Чорного моря, але швидше за все з Донбасу", – прогнозує росіянин.
Міноборони України
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
В акваторію Чорного моря увійшли два кораблі НАТО – десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США і розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87).
У відповідь РФ відправила в акваторію Чорного моря ракетний протичовновий есмінець "Сєвєроморськ" (619).
Нагадаємо, що 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було троє поранених, 24 українця стали військовополоненими РФ.
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