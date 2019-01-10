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''Настає небезпечний час'': Фельгенгауер стривожив прогнозом щодо Донбасу

2.8тЧитати матеріал російською

Серйозна ескалація конфлікту на Донбасі може статися вже в найближчі два-три тижні.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, зазначивши, що останнім часом також існує небезпека ескалації в регіоні Чорного та Азовського морів.

"Зараз, в принципі, небезпечний час настає, тому що якщо буде якесь серйозне загострення, якась зимова війна, то вона має відбутися десь в найближчі два-три тижні. Не обов'язково, що це буде, але ризики є. Найближчим часом стане зрозуміло – так чи ні, а може обійдеться. Ескалація може початися і з Донбасу, і з Азова, і з Чорного моря, але швидше за все з Донбасу", – прогнозує росіянин.

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''Настає небезпечний час'': Фельгенгауер стривожив прогнозом щодо Донбасу

Міноборони України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особа
Павло Фельгенгауер
Місце
Україна
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Що опять ?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Павел Фельгенгауэр: В начале пятидневной войны в интервью телеканалу BBC давал высокую оценку действиям грузинских артиллерийских частей и предсказывал «тысячные» потери у российских войск
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
в конце ноября 2018 года на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил офицер штаба оперативно-тактической группы «Север» ВСУ. Он заявил, что готов продать ряд штабных документов, поскольку ему срочно нужны деньги — 30 тыс. гривен (около $1080). «В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских картелей была проведена предварительная проверка „продавца“ и передаваемых им сведений. После чего оговоренная сумма была передана адресату», — рассказали в министерстве. За счет полученных материалов, добавили в пресс-службе, были установлены места дислокации 11 подразделений ВСУ.
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