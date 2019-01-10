''Настає небезпечний час'': Фельгенгауер стривожив прогнозом щодо Донбасу

Серйозна ескалація конфлікту на Донбасі може статися вже в найближчі два-три тижні.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, зазначивши, що останнім часом також існує небезпека ескалації в регіоні Чорного та Азовського морів.

"Зараз, в принципі, небезпечний час настає, тому що якщо буде якесь серйозне загострення, якась зимова війна, то вона має відбутися десь в найближчі два-три тижні. Не обов'язково, що це буде, але ризики є. Найближчим часом стане зрозуміло – так чи ні, а може обійдеться. Ескалація може початися і з Донбасу, і з Азова, і з Чорного моря, але швидше за все з Донбасу", – прогнозує росіянин.

Міноборони України

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