Насолоджуйтесь теплом: синоптики уточнили прогноз на суботу в Україні

Погода в Україні в суботу, 9 листопада, буде теплою і сухою протягом дня, при цьому вночі можливі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. За даними синоптиків, протягом дня також можливе посилення вітру.

Погода в Україні

Температура повітря в більшості областей України буде перебувати в межах від +14 до +19 градусів. При цьому в південних південних регіонах температура підніметься до +22 градусів.

При цьому на заході, півночі та в центрі країни очікуються дощі. В основному опади пройдуть в нічний час.

У Києві – дощ вночі і вранці, вітер поривчастий, температура повітря буде в районі +17 градусів тепла.

Погода 9 листопада https://meteo.gov.ua/

В інших містах України встановиться така температура:

Ужгород – +17...+19

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +15...+17

Житомир – +15...+17

Вінниця – +16...+18

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +13...+15

Суми – +11...+13

Полтава – +14...+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +12...+14

Харків – +11...+13

Київ – +15...+17

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як відомий український синоптик Наталія Діденко повідомила, що на вихідних, 9 і 10 листопада, на територію України повернеться потепління.

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