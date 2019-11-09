Насолоджуйтесь теплом: синоптики уточнили прогноз на суботу в Україні

Погода в Україні в суботу, 9 листопада, буде теплою і сухою протягом дня, при цьому вночі можливі дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. За даними синоптиків, протягом дня також можливе посилення вітру.
Погода в Україні
Температура повітря в більшості областей України буде перебувати в межах від +14 до +19 градусів. При цьому в південних південних регіонах температура підніметься до +22 градусів.
При цьому на заході, півночі та в центрі країни очікуються дощі. В основному опади пройдуть в нічний час.
У Києві – дощ вночі і вранці, вітер поривчастий, температура повітря буде в районі +17 градусів тепла.
Погода 9 листопада
https://meteo.gov.ua/
В інших містах України встановиться така температура:
Ужгород – +17...+19
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +14...+16
Рівне – +15...+17
Житомир – +15...+17
Вінниця – +16...+18
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +13...+15
Суми – +11...+13
Полтава – +14...+16
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +12...+14
Харків – +11...+13
Київ – +15...+17
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як відомий український синоптик Наталія Діденко повідомила, що на вихідних, 9 і 10 листопада, на територію України повернеться потепління.
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