Головна Новини
5 грудня • оновлено в 11:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Насолода і задоволення: В’ятрович показав, чим прославився новий глава Інституту нацпам’яті

Читати матеріал російською

Ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, віднедавна народний депутат Володимир В'ятрович знову негативно висловився щодо свого наступника Антона Дробовича.

За його словами, фахових знань нового директора – недостатньо, аби очолювати таке відомство. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Фахівець із гедонізму очолить Український інститут національної пам'яті? Участь Антона Дробовича у фінансованому російськими олігархами проєкті вже є підставою для занепокоєння долею Інституту", – написав В'ятрович.

Новини
Російський лобіст із "лівих": що відомо про заміну В'ятровича в Інституті нацпам'яті

Антон Дробович і Володимир В'ятрович

Антон Дробович і Володимир В'ятрович

Також він прикріпив до свого посту скриншот із "творчим доробком" Дробовича як науковця.

"Що з переліченої бібліографії свідчить про достатній фаховий рівень і розуміння політики національної пам’яті чи історії України?" – поцікавився В'ятрович.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Володимир В'ятрович

Нагадаємо, що гедонізм – це напрям у етиці, згідно з яким ціннісним критерієм моралі визнається задоволення, тобто насолода, або ж уникнення страждань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Марта Рок
Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Тег
Інститут національної пам'яті
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
вятровича в президенты! слава украине!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги