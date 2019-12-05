Насолода і задоволення: В’ятрович показав, чим прославився новий глава Інституту нацпам’яті

Ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, віднедавна народний депутат Володимир В'ятрович знову негативно висловився щодо свого наступника Антона Дробовича.

За його словами, фахових знань нового директора – недостатньо, аби очолювати таке відомство. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Фахівець із гедонізму очолить Український інститут національної пам'яті? Участь Антона Дробовича у фінансованому російськими олігархами проєкті вже є підставою для занепокоєння долею Інституту", – написав В'ятрович.

Антон Дробович і Володимир В'ятрович

Також він прикріпив до свого посту скриншот із "творчим доробком" Дробовича як науковця.

"Що з переліченої бібліографії свідчить про достатній фаховий рівень і розуміння політики національної пам’яті чи історії України?" – поцікавився В'ятрович.

Скриншот Facebook/Володимир В'ятрович

Нагадаємо, що гедонізм – це напрям у етиці, згідно з яким ціннісним критерієм моралі визнається задоволення, тобто насолода, або ж уникнення страждань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 грудня у Верховній Раді колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прийняв присягу народного депутата.

4 грудня Кабінет міністрів України призначив новим главою Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича.

Новий глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович задекларував дві квартири. Про це стало відомо з його декларації про доходи за 2018 рік.

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