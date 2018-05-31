Советник главы российского правительства Крыма Сергей Стрельбицкий на всероссийском форуме "Здравница" в Кисловодске​ рассказал о предложении ввести безвизовый режим для иностранцев, приезжающих с медицинскими целями, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Программа крымского руководства предполагает предоставление 30-дневного разрешения на въезд тем, кто докажет медицинскую цель визита, а если необходимо более длительное лечение в крымских здравницах – предоставит шестимесячную въездную "медицинскую" визу в ускоренном порядке. Стрельбицкий назвал такое решение "достойным ответом на санкции, на информационную войну". Но даже если российские власти и пойдут навстречу своим ставленникам в Крыму – предложения о введении "медицинского" въезда выглядят самой настоящей насмешкой над курортом.

Потому что всего четыре года назад гостям Крыма из практически всех стран цивилизованного мира не нужно было задумываться о получении какой-либо визы, разрешения – медицинского или туристического. Украина отменила визы для граждан стран Европейского Союза, США и Канады еще в 2004 году. И все это дооккупационное десятилетие иностранные туристы приезжали на полуостров, не думая о том, что им придется доказывать право на отдых подтверждением из санатория.

Не буду утверждать, что медицинский туризм в Крым был очень популярен – он у нас обычно происходит с востока на запад, а не наоборот. И, тем не менее, Крым понемногу занимал свое место на туристической карте мира – вначале, разумеется, у гостей из стран бывшего социалистического лагеря, бывших советских республик. Но так обычно и развивается интерес к месту, десятилетиями закрытому от чужих глаз. Главное условие этого интереса – даже не наличие пляжей и санаториев, даже не уровень сервиса – все это развивается и улучшается, ориентируясь на туристические потоки. Главное условие такого интереса – свобода передвижения. Свобода, которой Крым лишился в 2014 году вместе со всеми остальными перспективами. Свободу передвижения туристов заменили на свободу стать еще одной российской военной базой.

И теперь те, кто отвечает в Крыму не за военную базу, а за туризм, вынуждены сами себя обманывать – чтобы увеличить статистику посещений полуострова, но и не нарваться на гнев тех, кто отвечает за военную базу. Именно этот страх и диктует полумеры. Потому что никто не объяснит вам, почему турист, который приедет с медицинскими целями, получит право на 30-дневное безвизовое пребывание, а турист, который просто захочет провести несколько дней на крымских пляжах или в горах, посетить Бахчисарай или Судакскую крепость, не получит. Почему лечиться для властей Крыма лучше, чем отдыхать? Ведь и тот, и другой, и третий турист оставляют в Крыму деньги. При этом здоровый гость, который ужинает в дорогих ресторанах, явно не оставляет меньше гостя, который лечится в крымских санаториях. Почему же тот, кто по вечерам угощается "Массандрой", в худшей ситуации по сравнению с тем, кто пьет кефир?

А потому что идея медицинского туризма – это не идея получения денег. Это идея контроля за туристическим потоком. Если предоставлять право безвизового въезда в Крым всем иностранцам, то очень трудно будет разделить их на тех, кто отдыхает в санаториях и отелях, и тех, кто будет снимать жилье в частном секторе и маленьких пансионатах. И трудно будет предотвратить попадание нарушителей на собственно российскую территорию – а вдруг среди отдыхающих окажутся шпионы и диверсанты, которые повсюду мерещатся российским спецслужбам? Нет, такого безобразия допустить нельзя.

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А медицинский безвизовый туризм будет сопряжен с предварительным подтверждением из санатория, что позволит проверить соискателя еще до того, как он прибудет на полуостров. Это хорошо охраняемый поток гостей. Ну не поток, ручеек. Но хорошо охраняемый и проверяемый – вот что главное.

Но вряд ли и эту крымскую инициативу кто-то одобрит в Москве – разве что она станет частью общей программы введения "особого визового режима" для иностранцев, стремящихся получить лечение в России. Как будет выглядеть этот особый режим и появится ли он вообще, никто пока не знает – как и о желании иностранцев даже в таких специальных условиях лечиться в Крыму, находящемся под западными санкциями.

Впрочем, и иностранцев этих еще нужно отыскать. Московская газета "Коммерсантъ" приводит оценку одного из своих экспертов: из общего числа гостей всех российских (а не только крымских) санаториев иностранцы составляют не более 1 процента в год, то есть примерное 500-600 тысяч человек. Вот и весь медицинский туризм по-российски.