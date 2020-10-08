Наслідки пожеж на Луганщині показали на красномовному фото

Волонтери оприлюднили фото вщент знищеного вогнем пожеж на Луганщині подвір'я. На світлині видно, що від будинку залишилися лише обгорілі одвірки.

Красномовний кадр зявився на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. "Тут жили люди… А тепер деякі селища на Луганщині виглядають саме так. Регіон палає втретє за останні три місяці", – йдеться у підписі.

Волонтери також нагадали, що навіть за неостаточними даними вогонь пошкодив щонайменше 250 людських осель. Не менш шокують і цифри щодо втрат: під час ліквідації лісових пожеж були виявлені тіла 11 людей, постраждали 19 та понад 150 місцевих жителів були евакуйовані.

Попри те, що пожежі спалахнули ще 30 вересня, їх гасіння тривало станом на 7 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.

"Поруч із тим, вогнем пошкоджене й майно українських військових. Камери відеоспостереження, коптери, монітори, кілометри кабелю, маршрутизатори, блоки живлення – це невичерпний список того, що необхідно оперативно відновити, аби наші воїни могли й далі протистояти російським окупантам на сході України. Ми подолаємо вогонь. Як і терористів (вони, як ви знаєте, причетні й до масових пожеж на Луганщині)", – запевнили, підсумовуючи, волонтери.

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