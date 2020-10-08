Наслідки пожеж на Луганщині показали на красномовному фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
2,4 т.

  • Близько 250 людей залишилися без домівок

  • 11 мешканців регіону стали жертвами вогню

  • Ще одна проблема – знищення вогнем майна військових на фронті

Пожежі на Луганщині знищили 250 будинків

Волонтери оприлюднили фото вщент знищеного вогнем пожеж на Луганщині подвір'я. На світлині видно, що від будинку залишилися лише обгорілі одвірки.

Красномовний кадр зявився на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. "Тут жили люди… А тепер деякі селища на Луганщині виглядають саме так. Регіон палає втретє за останні три місяці", – йдеться у підписі.

Волонтери також нагадали, що навіть за неостаточними даними вогонь пошкодив щонайменше 250 людських осель. Не менш шокують і цифри щодо втрат: під час ліквідації лісових пожеж були виявлені тіла 11 людей, постраждали 19 та понад 150 місцевих жителів були евакуйовані.

Наслідки пожеж в Луганській області.

Попри те, що пожежі спалахнули ще 30 вересня, їх гасіння тривало станом на 7 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.

"Поруч із тим, вогнем пошкоджене й майно українських військових. Камери відеоспостереження, коптери, монітори, кілометри кабелю, маршрутизатори, блоки живлення – це невичерпний список того, що необхідно оперативно відновити, аби наші воїни могли й далі протистояти російським окупантам на сході України. Ми подолаємо вогонь. Як і терористів (вони, як ви знаєте, причетні й до масових пожеж на Луганщині)", – запевнили, підсумовуючи, волонтери.

Повернись живим

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УкраїнаЛісова пожежа на Луганщиніповернись живим