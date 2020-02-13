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13 лютого • оновлено в 11:39
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Наслідки непередбачувані: еколог назвав ризики подачі води в Крим

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Для екології окупованого півострова Крим повернення води в Північно-Кримський канал може обернутися непередбачуваними наслідками.

Про це "Апострофу" заявив еколог-вчений Максим Сорока, пояснивши, що перекидання великих обсягів води є штучним елементом екосистемі, що може мати негативні наслідки.

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"Екосистема була спочатку призначена для певного водного балансу. Якщо там водний режим річок – 300-400 мм, а ми перекидаємо туди масу води – це призводить до того, що змінюється екосистема. Яскравим прикладом був кінець 1960-х - початок 1970-х років , коли ми почали інтенсивно здійснювати зрошення на півдні України. Наукові статті стверджують, що ми за фактом зруйнували великі екосистеми степів, так як в степу не повинно такої кількості води", – зазначив еколог.

Також він повідомив, що з водою перекидається мікрофлора, бактерії, водорості. Через появу великого обсягу води може змінитися клімат.

"Найбільш яскравий приклад – Каховське водосховище. Накопичення великих обсягів води призвело до того, що на територіях поруч з ним завжди трохи тепліше і підвищена вологість. Але цей фактор для України не стільки значимий – він більше проявився б на пустинній території", – заявив Сорока.

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Комерсант

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська влада в черговий раз підняла тему поставок води в анексувати Росією Крим. Глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вирішив, що водний ресурс стане відмінним інструментом для проведення торгів з російським президентом Володимиром Путіним за повернення окупованого Донбасу ..

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Из всего сказанного экологом следует что для блага крымской природы Давиду Хламидии нечего гавкать о том чтобы Украина давала воду в Крым. Природу нужно защищать !!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а шо на етот счет говорит Медовар?
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