Наслідки непередбачувані: еколог назвав ризики подачі води в Крим

Для екології окупованого півострова Крим повернення води в Північно-Кримський канал може обернутися непередбачуваними наслідками.

Про це "Апострофу" заявив еколог-вчений Максим Сорока, пояснивши, що перекидання великих обсягів води є штучним елементом екосистемі, що може мати негативні наслідки.

"Екосистема була спочатку призначена для певного водного балансу. Якщо там водний режим річок – 300-400 мм, а ми перекидаємо туди масу води – це призводить до того, що змінюється екосистема. Яскравим прикладом був кінець 1960-х - початок 1970-х років , коли ми почали інтенсивно здійснювати зрошення на півдні України. Наукові статті стверджують, що ми за фактом зруйнували великі екосистеми степів, так як в степу не повинно такої кількості води", – зазначив еколог.

Також він повідомив, що з водою перекидається мікрофлора, бактерії, водорості. Через появу великого обсягу води може змінитися клімат.

"Найбільш яскравий приклад – Каховське водосховище. Накопичення великих обсягів води призвело до того, що на територіях поруч з ним завжди трохи тепліше і підвищена вологість. Але цей фактор для України не стільки значимий – він більше проявився б на пустинній території", – заявив Сорока.

Пуск води в Крим загрожує наслідками Комерсант

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