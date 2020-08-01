Наслідки пандемії COVID-19 у світі відчуватимуться десятиліттями, – глава ВООЗ

Наслідки пандемії коронавірусу світ відчуватиме протягом десятиліть.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус, йдеться в публікації Reuters.

"Пандемія – це криза в галузі охорони здоров'я, яка трапляється раз на століття, і її наслідки відчуватимуться протягом десятиліть", – сказав Гебреісус.

Він зазначив, що хоча про новий вірус уже чимало відомо, відповідей на багато питань все одно немає, так що людство залишається вразливим.

"Ранні результати досліджень показують, що більшість людей у світі залишаються сприйнятливими до цього вірусу навіть у районах, де сталися серйозні спалахи. Країни, які вважали, що вони пройшли найгірше, зараз стикаються з новими спалахами. У деяких, які менше постраждали в перші тижні, зараз фіксують все більшу кількість випадків захворювання і смертей", – пояснив глава ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 1 серпня, коронавірусом у світі заразилися більше 17,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено майже 290 тис. нових інфікованих. Найбільше хворих COVID-19 учора зафіксували у США – 70,9 тис., в Індії – 57,7 тис. і в Бразилії – 52,5 тис.

Станом на ранок суботи, 1 серпня, в Україні офіційно підтверджено 71 056 випадків коронавірусної інфекції. З них 1172 – виявлені за минулу добу.