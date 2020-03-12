Вірогідність заразитися коронавірусом за межами небезпечних регіонів (Китай, Південна Корея, Італія та Іран) – мінімальна, однак клінічна картина все ще не до кінця вивчена медиками.

Відповіді на найгостріші питання про небезпеку нової інфекції дали в матеріалі The New Tork Times.

1. Наскільки заразний вірус?

Масштаб спалаху залежить від того, наскільки швидко і легко вірус передається від людини до людини.

Новий коронавірус дуже легко поширюється, особливо в будинках, лікарнях, церквах, круїзних лайнерах і інших замкнутих просторах.

За даними медиків, одна хвора людина без відповідних заходів стримування може заразити ще від двох до чотирьох осіб.

Наскільки небезпечний коронавірус насправді: відповіді на 6 головних питань Mind.ua

2. Наскільки смертельний вірус?

Медики поки не володіють достовірною інформацією, проте попередні дослідження свідчать, що вірус може бути значно більш смертоносним, ніж сезонний грип, який вбиває приблизно однієї з 1000 осіб.

При цьому патоген значно менш небезпечний, ніж інші коронавіруси, такі як MERS, який вбиває близько третини інфікованих людей, і SARS, який вбиває приблизно 1 з 10.

The New Tork Times

3. Скільки часу потрібно, щоб проявилися симптоми?

Зазвичай інкубаційний період триває від 2 до 14 днів. Весь цей час хвороба може залишатися непоміченою.

Легкі випадки можуть нагадувати грип або сильну застуду, і люди можуть передати новий коронавірус ще до того, як у них з'являться очевидні симптоми.

4. Чи багато подорожували заражені люди?

Ухань був важким місцем для стримування спалаху. Там проживає 11 мільйонів осіб, більше, ніж в Нью-Йорку. В середньому за день 3500 пасажирів здійснювали прямі рейси з Уханю в міста інших країн.

У жовтні та листопаді 2019 року приблизно 2 мільйони осіб вилетіли з Уханю в інші місця Китаю.

The New Tork Times

5. Наскільки ефективною буде реакція?

У ВООЗ високо оцінили заходи, яких вжили в Китаї. Там спалах вірусу пішов на спад. Очікується, що аналогічні заходи в інших країнах зможуть допомогти зупинити поширення хвороби.

6. Скільки часу піде на створення ліків і вакцини?

Зараз тестуються кілька препаратів, і незабаром очікуються перші результати. Дослідники випробовують препарат в клінічних умовахв США, Китаї та інших країнах. За попередніми даними, цей процес може зайняти від декількох місяців до декількох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі описали процес зараження коронавірусом і показали, що відбувається з тілом людини.

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