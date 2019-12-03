Головна Новини
4 грудня • оновлено в 06:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Насильство та хламідіоз: дівчина відверто розповіла, як її затягли в порно

3.1т
Читати матеріал російською

У США дівчину обманом змусили знятися в порно, про що вона детально розповіла в мережі.

Історію потерпілої опублікували на порталі Reddit, де 21-річна дівчина розповіла про зйомки в студії Girls Do Porn.

Так, американка повідомила, що три роки тому представники Girls Do Porn запропонували їй знятися у фотосесії і пообіцяли оплатити переліт із Вашингтона в Сан-Дієго і назад. Вона погодилася і прибула в місто, де її зустріли і супроводили до готелю двоє чоловіків та жінка.

Новини
Як довести, що вас таємно знімали для порно: адвокат дав поради

"Там мені запропонували тільки два варіанти: записати відео з ними або самій шукати шлях додому. Оскільки грошей не було, я одна в невідомому штаті, де і знайомих немає, а навколо стояли чоловіки, що залякували мене, то я відчувала, що у мене немає жодного вибору", – згадувала вона.

Їй дали підписати контракт на 20 сторінок, не давши повністю з ним ознайомитися. Під час зйомок порно, які тривали 4 години замість обумовленої години, її партнер поводився дуже грубо з нею. До того ж він виявився носієм хламідіозу.

Зйомка в порно

Зйомка в порно

Tvkinoradio

Після зйомки її знову обдурили, пообіцявши продавати відео тільки приватним колекціонерам поза США. Однак приблизно через місяць її знайомі стали повідомляти про відео в мережі з її участю. Через це вона посварилася з деякими друзями і членами сім'ї, їй стали постійно писати невідомі люди.

Пізніше дівчина видалила свою історію, але користувачі зберегли її пости.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначені переможці щорічної порнопремії Pornhub у 2019 році.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
порно порноіндустрія порностудії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
5
Смішно
2
Цікаво
10
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Что значит не дали дочитать контракт, стали еbать после 10-й страницы, что ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги