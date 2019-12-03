Насильство та хламідіоз: дівчина відверто розповіла, як її затягли в порно

У США дівчину обманом змусили знятися в порно, про що вона детально розповіла в мережі.

Історію потерпілої опублікували на порталі Reddit, де 21-річна дівчина розповіла про зйомки в студії Girls Do Porn.

Так, американка повідомила, що три роки тому представники Girls Do Porn запропонували їй знятися у фотосесії і пообіцяли оплатити переліт із Вашингтона в Сан-Дієго і назад. Вона погодилася і прибула в місто, де її зустріли і супроводили до готелю двоє чоловіків та жінка.

"Там мені запропонували тільки два варіанти: записати відео з ними або самій шукати шлях додому. Оскільки грошей не було, я одна в невідомому штаті, де і знайомих немає, а навколо стояли чоловіки, що залякували мене, то я відчувала, що у мене немає жодного вибору", – згадувала вона.

Їй дали підписати контракт на 20 сторінок, не давши повністю з ним ознайомитися. Під час зйомок порно, які тривали 4 години замість обумовленої години, її партнер поводився дуже грубо з нею. До того ж він виявився носієм хламідіозу.

Зйомка в порно Tvkinoradio

Після зйомки її знову обдурили, пообіцявши продавати відео тільки приватним колекціонерам поза США. Однак приблизно через місяць її знайомі стали повідомляти про відео в мережі з її участю. Через це вона посварилася з деякими друзями і членами сім'ї, їй стали постійно писати невідомі люди.

Пізніше дівчина видалила свою історію, але користувачі зберегли її пости.

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