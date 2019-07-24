"Насильно змушують переходити на українську!" Батьки школярів Авдіївки спливли на росТБ

В ефірі російського пропагандистського телебачення з'явилися батьки школярів з Авдіївки і поскаржилися на нібито насильницьку українізацію.

Підігруючи кремлівським фейкам, вони почали скаржитися на директрису-націоналістку, яка виступила проти російської мови в навчальному закладі на лінії фронту. Мами школярів вийшли на відеозв'язок зі студією пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Батьки школярів Авдіївки Скріншот відео

Одна з жінок почала скаржитися на те, що рішення про перехід на україномовне навчання було ухвалено після того, як школа отримала статус опорної. Крім того, вона обурилася тим фактом, що в кабінеті директорки висить прапор УПА.

"Нас зібрала класна керівник і сказала, що наша думка вже не цікава, вже її не питають. Директор школи в статуті вичитала, що освіта повинна бути тільки українською мовою! Єдине, що можуть трохи піти назустріч, – переходити поступово, не будуть наших дітей карати за російські слова, не знижуватимуть оцінки", – поскаржилася перша мама.

Після цього ведуча передачі, скандальна Ольга Скабєєва поставила співрозмовницям пряме запитання про те, чи дійсно в Україні переслідують російськомовних.

"У місті не забороняють спілкування російською мовою, але в школі насильно змушують переходити. За словами директора нашої школи, вона взагалі б заборонила вивчення російської мови і літератури взагалі по всій Україні!" – відповіла друга мама.

В кінці Скабєєва запитала у жінок, чи не влаштовують в Авдіївці гоніння проти носіїв мови окупантів, і по суті отримала ствердну відповідь.

Мами школярів Авдіївки скаржаться пропагандистам Скріншот відео

"Так. Не всі, але частина. Авдіївка ділиться на дві частини – стару і нову. Був час, коли жителів старої вважали сепаратистами. І за людей нас не вважали. Але ми в Україні, ми її любимо, якби не любили, то не жили б тут. Але при цьому просимо нас почути. Навіщо псувати життя нашим дітям?!" – продовжили повторювати міфи кремлівської пропаганди жінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Авдіївці на Донбасі батьки учнів збунтувалися через перехід опорної школи на українську мову. Більшість батьків, діти яких переходять у 6 і 7 класи, хочуть, щоб навчання залишилося російською. Вони аргументують своє бажання тим, що дітям нібито вже пізно переходити на українську мову викладання і двомовністю президента Зеленського.

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