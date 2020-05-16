Нашій армії - наш військовий додаток: створимо його разом!

Мирослав Гай Суспільство 22:22, 16.05.2020 Оновлено: 22:22, 16.05.2020

Друзі, потрібна допомога. Наш фонд виділив окремий рахунок для підтримки вітчизняного мобільного додатку для військових - Джура!

До нас звернулися наші побратими - команда мобільного додатку Джура.

Джура - це мобільний додаток для українських військових, основним завданням якого було зупинити використання російських ДМБ-таймерів, що витягують інформацію з телефонів, а також інформаційно та психологічно впливають на військовослужбовців.

За рік хлопці змогли створити український продукт, який став "швейцарським ножем" для військовослужбовців через багатий і потрібний функціонал та забрав з екранів ФСБ більше 25 000 користувачів.

В додатку на зараз доступний наступний функціонал:

  • Військовий чат

  • Новини з провідних надійних військових сайтів

  • Список українських національних військових та цивільних свят на пам’ятних дат

  • Можливість вести власну статистику здачі нормативів та особистого розвитку

  • Тематичні оформлення нового зразка для різних родів військ

  • Довідники з тактичної медицини, статутів, тактичних знаків за стандартами НАТО, топографії та багато інших

Всі ці пункти допомагають забирати українських військових з сфери впливу російської пропаганди.

Команда Джури інформаційно співпрацює з Міністерством Оборони та Генеральним Штабом, а рекомендації стосовно додатку висять на дошках в пунктах дислокації особового складу багатьох військових частин.

Оскільки додаток створювався на волонтерських основах та перебуває в постійному активному розвитку, і потребує коштів для завершення розробки запланованого функціоналу.

Для завершення запланованого функціоналу Джурі потрібно 6000$

З цими коштами ми зможемо зробити наступні оновлення:

  • Інтеграція АрміяФМ

  • Інтеграція пошуку через Миротворець

  • Довідник з військовими відзнаками та нагородами

  • Розширення можливостей чату

  • Завершення розробки додатку під IOS

Реклама, яка дозволить перевести на джуру тих військових, які вже користуються військовими додатками.

Прочитати про Джуру ви зможете тут. І тут.

Тож для підтримки цієї надважливої роботи ми відкрили окремий рахунок!

Тепер кожен з вас може підтримати Джуру тут:

Рахунок в Приват Банку Фонд Мир і Ко: UA893052990000026002046808212 РНОКПП:2995520235 Карта рахунку в Приват Банку Фонд Мир і Ко(керівник Мирослав Гай): 5169 3305 1985 2369 PayPal mircofond@gmail.com Примітка: На статутну діяльність.

Дякуємо кожному, хто допоможе і зробить пожертву для підтримки єдиного військового українського додатку, що робиться на волонтерських засадах і є адекватною заміною російським програмам.

Разом переможемо! Слава Україні.

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