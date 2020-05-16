Друзі, потрібна допомога. Наш фонд виділив окремий рахунок для підтримки вітчизняного мобільного додатку для військових - Джура!

До нас звернулися наші побратими - команда мобільного додатку Джура.

Джура - це мобільний додаток для українських військових, основним завданням якого було зупинити використання російських ДМБ-таймерів, що витягують інформацію з телефонів, а також інформаційно та психологічно впливають на військовослужбовців.

За рік хлопці змогли створити український продукт, який став "швейцарським ножем" для військовослужбовців через багатий і потрібний функціонал та забрав з екранів ФСБ більше 25 000 користувачів.

В додатку на зараз доступний наступний функціонал:

Військовий чат

Новини з провідних надійних військових сайтів

Список українських національних військових та цивільних свят на пам’ятних дат

Можливість вести власну статистику здачі нормативів та особистого розвитку

Тематичні оформлення нового зразка для різних родів військ

Довідники з тактичної медицини, статутів, тактичних знаків за стандартами НАТО, топографії та багато інших

Всі ці пункти допомагають забирати українських військових з сфери впливу російської пропаганди.

Команда Джури інформаційно співпрацює з Міністерством Оборони та Генеральним Штабом, а рекомендації стосовно додатку висять на дошках в пунктах дислокації особового складу багатьох військових частин.

Оскільки додаток створювався на волонтерських основах та перебуває в постійному активному розвитку, і потребує коштів для завершення розробки запланованого функціоналу.

Для завершення запланованого функціоналу Джурі потрібно 6000$

З цими коштами ми зможемо зробити наступні оновлення:

Інтеграція АрміяФМ

Інтеграція пошуку через Миротворець

Довідник з військовими відзнаками та нагородами

Розширення можливостей чату

Завершення розробки додатку під IOS

Реклама, яка дозволить перевести на джуру тих військових, які вже користуються військовими додатками.

Прочитати про Джуру ви зможете тут. І тут.

Тож для підтримки цієї надважливої роботи ми відкрили окремий рахунок!

Тепер кожен з вас може підтримати Джуру тут:

Рахунок в Приват Банку Фонд Мир і Ко: UA893052990000026002046808212 РНОКПП:2995520235 Карта рахунку в Приват Банку Фонд Мир і Ко(керівник Мирослав Гай): 5169 3305 1985 2369 PayPal mircofond@gmail.com Примітка: На статутну діяльність.

Дякуємо кожному, хто допоможе і зробить пожертву для підтримки єдиного військового українського додатку, що робиться на волонтерських засадах і є адекватною заміною російським програмам.

Разом переможемо! Слава Україні.

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