"Наші вбивці!" У Києві цинічно образили воїнів ООС

В одному з тролейбусів Києва пасажирки пенсійного віку назвали захисників України, які воюють з російськими окупантами на Донбасі, "вбивцями".

Крім того, вони звинуватили їх у збройній агресії, розв'язаній Москвою. Про цинічний інцидент на своїй сторінці у Facebook розповів ветеран ООС Олександр Морозов.

"Ранок. Київ. 29.10.2019. Звичайний робочий день. Звичайний маршрут. Звичайний 38 тролейбус, з Арсенальної до Печерської. Звичайний ти. Звичайні люди поруч. Звичайні жінки пенсійного віку, які більше за всіх навоювали", – поділився він криком душі, опублікувавши скандальний діалог жінок.

Прихильниця "русского міра" "Акценти"

– Ось що ви думаєте з приводу того, що війну там у них закінчать?

– Та що тут думати, це ж чийсь бізнес...

– Ну, так, все буде одразу добре, у всіх, тільки незрозуміло поки, що з цими нашими "вбивцями" робити... Ви б що зробили?

– Та що, зібрати всіх їх докупи, і нехай відбудовують те, що зруйнували, нехай повернуть все, що награбували!

Колишній десантник глибоко обурився через ці слова, зазначивши, що все, що отримав на війні кожен захисник України, – це ПТСР, контузії, травми, поранення, важкі спогади і смерті близьких людей. Крім того, він нагадав, що війна йде в Україні, а не в якійсь чужій країні, тому чути такі образи на адресу Героїв у її столиці особливо важко.

"Ти монтуєш слайди пам'яті в голові, і згадуєш, що все, що ти там взяв без дозволу, – це чиюсь куртку, в чиємусь будинку, бо взимку 2015-го зверху на броні було досить холодно... Ти виходиш на своїй зупинці. Підіймаєш погляд у небо. І про себе говориш: "Вибачте, пацани"... Ти не знаєш, що буде далі. Ти не знаєш, ким ти будеш далі, Героєм чи ворогом, чи захисником, чи військовим злочинцем. Ти точно знав, що готовий навіть загинути за населення цієї країни, а зараз ти не знаєш, чи потрібен ти цій країні", – емоційно написав захисник України.

Морозов наголосив, що подія вкотре показала, що головна проблема країни – далеко не її влада, а байдужість людей.

"Це не у владі основна проблема, у ній є проблема, не без цього, але основна проблема у людях, яким відверто пох*й, що там, тому що воно не у них... Нехай *буть, аби не били замість "душу й тіло ми положим", – додав Герой, засуджуючи українофобів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музикант із Харкова Петро Мальцев зганьбився заявою про воїнів ЗСУ. Він побажав українським бійцям смерті і звинуватив їх в обстрілах власних міст. Колаборант вважає, що мир в Україні не настає через її ж армію.

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