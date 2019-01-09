''Нашестя нечисті'': Фаріон поскандалила через мову в аквапарку Львова

Одіозна екс-нардеп від фракції "Свобода" Ірина Фаріон влаштувала суперечку на мовному ґрунті у львівському аквапарку.

Її обурило те, що багато відвідувачів, зокрема й діти, розмовляли при ній російською мовою. Своїм невдоволенням із цього приводу борець за українську мову поділилася на особистій сторінці у Facebook.

"Як я плавала у львівському аквапарку. Пливу під тупу англомовну попсу. На сусідній доріжці дві куфи, з-під яких вода з берегів пре, — по-московському плещуть і витріщаються у мій бік. Переодягаючись у кабінці, чую дикий вереск московськомовних отрочат типу Саша, Маша, Свєта, Діма. Виходжу сушити голову і демонстративно питаю у персоналу, що за нашестя нечисті на самі свята, обурююся їхньою мовою. Усі інші здивовано витріщаються на мене", — написала вона.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

Після її бурхливих обурень до рецепшена підійшла нова група відвідувачів, яких Фаріон назвала "москвомовною ордою". За словами екс-нардепа, співробітниця аквапарку вирішила її підтримати і привітала групу словами "Христос ся рождає!".

"Ті отетеріли (щоб не сказати іншого зрозумілого для них слова). Мовчать витріщено, яко сови. Тут висовую мокру голову я і кажу голосно їм в обличчя: "Навчіться відповідати: "Славімо Його". Отетеріли номер два. Тупо глипають очима. Вимучили із себе. Отже, їх треба вставляти грубо на кожному кроці! Тут панують українці. Не подобається: вокзал, Москва, валіза. Файно поплавала", — задоволено підсумувала Фаріон.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

Як повідомляв OBOZREVATEL: