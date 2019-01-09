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''Нашестя нечисті'': Фаріон поскандалила через мову в аквапарку Львова

2.5тЧитати матеріал російською

Одіозна екс-нардеп від фракції "Свобода" Ірина Фаріон влаштувала суперечку на мовному ґрунті у львівському аквапарку.

Її обурило те, що багато відвідувачів, зокрема й діти, розмовляли при ній російською мовою. Своїм невдоволенням із цього приводу борець за українську мову поділилася на особистій сторінці у Facebook.

"Як я плавала у львівському аквапарку. Пливу під тупу англомовну попсу. На сусідній доріжці дві куфи, з-під яких вода з берегів пре, по-московському плещуть і витріщаються у мій бік. Переодягаючись у кабінці, чую дикий вереск московськомовних отрочат типу Саша, Маша, Свєта, Діма. Виходжу сушити голову і демонстративно питаю у персоналу, що за нашестя нечисті на самі свята, обурююся їхньою мовою. Усі інші здивовано витріщаються на мене", написала вона.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Facebook Ірини Фаріон

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Після її бурхливих обурень до рецепшена підійшла нова група відвідувачів, яких Фаріон назвала "москвомовною ордою". За словами екс-нардепа, співробітниця аквапарку вирішила її підтримати і привітала групу словами "Христос ся рождає!".

"Ті отетеріли (щоб не сказати іншого зрозумілого для них слова). Мовчать витріщено, яко сови. Тут висовую мокру голову я і кажу голосно їм в обличчя: "Навчіться відповідати: "Славімо Його". Отетеріли номер два. Тупо глипають очима. Вимучили із себе. Отже, їх треба вставляти грубо на кожному кроці! Тут панують українці. Не подобається: вокзал, Москва, валіза. Файно поплавала", задоволено підсумувала Фаріон.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Facebook Ірини Фаріон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Мовний скандал
Особа
Ірина Фаріон
Місце
УкраїнаЛьвів
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Комментарии на сайте не модерированы
Grich Lara
Grich Lara
Я так розумію,що коли Бог хоче когось покарати,то Він забирає розум,ось ця стаття приклад того,що благими намірами встелена дорога в ад,що людина думаючи,що вона великий борець за мову, тільки приносить шкоду тій же мові,бо ще ніхто не навернув людей,ні до віри,ні до мови силою,людей треба просвіщати,а не ганити,їм треба роз'яснити,що рідної мови гріх встидатися,бо вона,як і всі мови в світі,нічим не гірша за інші,а до того ж іншомовні в повсякденні не зобов'язані розмовляти державною і тому,якби нам не хотілось скрізь чути тільки українську,то цього не буде,поки значна частина наших співвітчизників самотужки не зрозуміє,що наша мова гарна і повноцінна,і,навіть, гарніша за російську
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Европейская страна одним словом
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Samsonov Artur
Samsonov Artur
Была такая поговорка « Ебан..тым нет покоя»
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