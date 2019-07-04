"Нашестя мату з-за поребрика!" Ніцой пройшлася по дематюкаціі в Україні

Засилля мату і лайливих слів в Україну прийшло з-за "поребрика".

Про це в Facebook розповіла українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой, яка підтримала законопроект нардепа Ольги Богомолець про заборону мату в країні.

"Де не йдеш - мат мчить як звідти, то звідси. У законопроекті я б зробила виняток для Полежаки (Артем Полежака, український поет). Тобто, я б дозволила окремим пунктом ненормативну лексику в літературних творах і на творчих зустрічах з попередженням в анонсі , що буде звучати ненормативна лексика. А матюкатися на кожному кроці на вулиці - заборонила б", – повідомив вона.

Ніцой зазначила, що за підтримаю даного законопроекту на неї в мережі накинулися російськомовні українці.

"Вони хочуть звести ідею про чистоту публічного українського простору до абсурду. Кажуть, що тепер треба складати списки мату для поліції, щоб знати, який мат заборонено. Не займайтеся дурницями. Треба дивитися не на списки мату, а йти від зворотного. Дивитися на списки нормативної лексики. Це словники. Мата немає в словниках. Дивіться на списки літературних слів, а не на списки мату", – пояснила письменниця.

Лариса Ніцой Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховній Раді запропонували встановити штрафи за нецензурну лайку в публічних виступах, матеріалах в інтернеті і в ефірі телебачення.

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