ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності. Фото і відео онлайн

758Читати матеріал російською

У Києві 23 червня стартує Марш Рівності "КиївПрайд" на підтримку ЛГБТ-співтовариства.

З раннього ранку в центр міста стяглася більше тисячі поліцейських і противники заходу (щоб подивитися онлайн трансляцію, проскролльте до кінця сторінки).

Початок "КиївПрайд" призначено на 09:00. Тема: "Свобода. Єдність. Боротьба", а головне гасло – "Наша традиція це свобода!"

"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності

РБК

Новини
Грузію накрила нова хвиля протестів проти Росії: озвучені вимоги активістів

За пару годин до заходу противники маршу перекрили Володимирську вулицю. За даними " РБК ", вони розмістилися на пластикових стільцях на проїжджій частині.

"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності

О 6:20 до місця збору противників маршу стягнули поліцію. "Правий сектор", "Традиція і порядок", "Карпатська Січ", а також християнські церкви вийшли на "Всеукраїнське молитовне стояння на захист дітей і сімей", щоб зірвати Марш Рівності.

"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності

Біля головного корпусу університету ім. Шевченко вони ще з вечора, 22 червня, встановили сцену і звукопідсилювальну апаратуру. Противники ЛГБТ вийшли з прапорами "Слава Христу Царю", "Християнський фронт", встановили дерев'яний хрест.

Нагадаємо, що в зв'язку з проведенням Маршу рівності в Києві обмежили рух центральними вулицями міста 22 червня з 18:00.

"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності
"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності
"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності
"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності
"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності
"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності
"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності
"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності
"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності

 

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня на кінопоказі в рамках ЛГБТ-події "КиївПрайд" на учасників напали невідомі в балаклавах. За словами організатора, серед учасників, яких побили, були неповнолітні.

Одним з потерпілих став співробітник "Театру переселенців" і представник фешн-індустрії Олег Родіон Шурігін-Греклов. Йому знадобилася госпіталізація.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий попереджав, що 23 червня усі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ будуть задіяні в патрулюванні міста. На "КиївПрайд" також запросили президента України Володимира Зеленського.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ЛГБТ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel