"Наша традиція – свобода": у Києві проходить Марш рівності. Фото і відео онлайн

У Києві 23 червня стартує Марш Рівності "КиївПрайд" на підтримку ЛГБТ-співтовариства.

З раннього ранку в центр міста стяглася більше тисячі поліцейських і противники заходу (щоб подивитися онлайн трансляцію, проскролльте до кінця сторінки).

Початок "КиївПрайд" призначено на 09:00. Тема: "Свобода. Єдність. Боротьба", а головне гасло – "Наша традиція – це свобода!"

РБК

За пару годин до заходу противники маршу перекрили Володимирську вулицю. За даними " РБК ", вони розмістилися на пластикових стільцях на проїжджій частині.

О 6:20 до місця збору противників маршу стягнули поліцію. "Правий сектор", "Традиція і порядок", "Карпатська Січ", а також християнські церкви вийшли на "Всеукраїнське молитовне стояння на захист дітей і сімей", щоб зірвати Марш Рівності.

Біля головного корпусу університету ім. Шевченко вони ще з вечора, 22 червня, встановили сцену і звукопідсилювальну апаратуру. Противники ЛГБТ вийшли з прапорами "Слава Христу Царю", "Християнський фронт", встановили дерев'яний хрест.

Нагадаємо, що в зв'язку з проведенням Маршу рівності в Києві обмежили рух центральними вулицями міста 22 червня з 18:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня на кінопоказі в рамках ЛГБТ-події "КиївПрайд" на учасників напали невідомі в балаклавах. За словами організатора, серед учасників, яких побили, були неповнолітні.

Одним з потерпілих став співробітник "Театру переселенців" і представник фешн-індустрії Олег Родіон Шурігін-Греклов. Йому знадобилася госпіталізація.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий попереджав, що 23 червня усі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ будуть задіяні в патрулюванні міста. На "КиївПрайд" також запросили президента України Володимира Зеленського.

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