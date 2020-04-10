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10 квітня • оновлено в 18:18
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Андрій Альохін
Андрій Альохін
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Наша школа - заповедник невежества и пошлости. Видеоуроки это показали

18.7т
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А насчёт видеоуроков, когда наконец стало отчетливо видно, почему это молодое поколение, мягко говоря, не блещет эрудицией и отказывается интересоваться знаниями, жизнью, войной на востоке, - а вы вот честно думали, что учителя - это какие-то полубоги без страха и упрёка?

Да, конечно, "это просто оговорка" - и Атлантический океан в Австралии, и медведи в Антарктике, и Ливанская война вместо Ливонской, и чехарда с американскими президентами, это всё "учительница же волновалась" (хули ей волноваться, она же в записи идёт) - а если бы хирург разволновался, который вам операцию на сердце делает, или водитель Убера на перекрестке? - сто лет уже пишу: наша школа - заповедник невежества и пошлости, займитесь народным просвещением, вы одно поколение уже профукали: людей волнует, "Что нельзя делать в этот день", и как на фотографии выставить одну ножку на носок, чтобы удачно выйти замуж за олигарха.

Всё, что вы видите вокруг, всё это зелёное Средневековье: "Сваты", агрессия к "самым шоли умным?", Марув и Мендель, дуры на палочке, студенты-медики: "Не хотим Супрун, она учиться заставляет, как в Америке, хотим, как было" - это всё образование, всё оттуда, всё из школы: учительница волновалась.

Посмотрел я эти уроки: советская провинциальная школа, тупое начитывание текста из учебника, интеллект учителей ровно тот же, что у кассирши из супермаркета - вот откуда ноги растут всех этих наших бед: президент - клоун, избиратели - ваньки жуковы, чистый, отфильтрованный от примесей, прекрасный мир Рыгины Дубовицкой.

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Автор
Андрій Альохін Андрій Альохін
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Алехина
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Бульба Остап
Бульба Остап
Наша школа журналистики - заповедник невежества и пошлости.
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Cachko Elena
Cachko Elena
согласна, каждое новое поколение хуже предыдущего...малограмотные, не умеющие излагать свои мысли, не начитанные...в голове только гаджеты, у всех знакомых на карантине дети сидят в компе и родители тоже, кстати...инстит-та семьи,брака давно нет...повстречались,покувыркались,родители несчастное дите,неизвестно для чего, расстались и дальше к компу...никто не мешает, Слава Богу...
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Sergeychik Sergey
Sergeychik Sergey
А я вот стесняюсь спросить: почему в такое тяжелое время государство не озаботилось тем чтобы эти видеоуроки проводили лучшие преподаватели хотя-бы педагогических институтов ? Впрочем могли бы и другие ученые люди почитать. Вот профессор ( с одним Ф) Капица в свое время не стеснялся это делать....
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Cachko Elena
Cachko Elena
Sergeychik Sergey, профессора начитают своими терминами, что дети вообще ничего не поймут...
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