"Робота перетворилася на пекло!" У лікарні Харкова немає респіраторів, медики масово тікають

У Харківській міській лікарні №25 склалася критична ситуація. З установи звільняються медсестри, санітарки, на межі звільнення і лікарі. Сюди стали привозити пацієнтів із COVID-19, але лікарня виявилася неготовою до такого напливу пацієнтів.

Детальніше про те, що відбувається в медустанові, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кинулися, а костюмів немає

У Харкові хворих на коронавірус стала приймати, зокрема, міська лікарня №25. До цього з пацієнтами справлялася обласна інфекційка. Але зі збільшенням кількості заражених довелося залучати й додаткові сили. Зокрема, у 25-й для хворих на COVID-19 виділили 100 місць. Уже в перші дні вони були заповнені майже всі. Біля лікарні вишикувалися десятки швидких, а деякі пацієнти приїжджали навіть самі.

Харківська міська лікарня №25. Коментарі

Як розповіли самі співробітники, лікарня виявилася неготовою до такого напливу пацієнтів. Медики почали звільнятися, а пацієнти – скаржитися на те, що до них ніхто з лікарів не приходить, кажуть, що ніколи.

"Наша робота перетворилася на справжнє пекло. Жодних захисних костюмів у нас немає, жодних респіраторів немає. Тільки одноразові маски. Медсестри пишуть заяви, тому що не хочуть самі заразитися й наразити на небезпеку своїх близьких. Невже керівництво міста, лікарні не знало, що ми рано чи пізно теж будемо приймати пацієнтів із коронавірусом? Кинулися хоча б за одноразовими халатами, а їх – кілька штук. Сказали, носіть їх цілий день", – обурюється медпрацівник 25-ї лікарні.

У медиків не виявилося жодного захисту.

Інша співробітниця каже, що купувати захист довелося самій. "Я можу ще купити собі одноразові халати, рукавички, респіратор. А що робити іншим? Лікарі просто розбіглися. Вони не пишуть заяви, але й підходити до заражених людей не хочуть. У когось діти, хтось сам у групі ризику. Швидкі вишикувалися десятками під лікарнею. А у нас немає нічого! Немає ліків, з киснем проблема! Хоч пиши заяву та йди, бо працювати неможливо", – зазначає медик.

Бракує ліків за протоколом

Лікарі скаржаться, що у них не тільки не вистачає захисту, але й у лікарні немає достатньої кількості медикаментів від коронавірусу. "Просити пацієнтів купити за свої гроші не можна, а у нас за протоколом не вистачає медикаментів. Тому лікуємо тим, що є. І проблема з киснем, його не вистачає на всіх", – поділився на умовах анонімності один із лікарів.

Крім того, Оксана Шевченко, у якої мама потрапила до цієї медустанови з важкою пневмонією, написала в Facebook: "Ситуація з покинутими хворими на COVID-19 у 25-й Харківській лікарні. Ціле відділення тяжкохворих залишили без огляду і спостереження лікарів, тому що за один день звільнилися сім медпрацівників. При цьому 25-та того ж дня (19 вересня. – Ред.) прийняла зі швидкої 60 пацієнтів. Головлікар пішов додому в належний час. Він пішов відпочивати, залишивши людей без медичної допомоги. Сьогодні знову ніхто не приходить до хворих. Заявили, що нікому, тому на вихідні залишаться без лікування".

Користувачка розповіла, як у 25-й ставляться до тяжкохворих. Facebook Оксани Шевченко

У самій лікарні ні головний лікар, ні його заступник коментарів давати не хочуть. "Вони всі у відділеннях, невідомо, коли прийдуть", – повідомляє секретар.