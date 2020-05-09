Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо похвалився тим, що 9 травня "його команда" в окупованому Донецьку вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

На своїй сторінці в Facebook відомий шоумен привітав українців з історичним днем, опублікувавши фото покладання квітів.

"Такий день... У Києві, Краматорську та Донецьку наша команда поклала квіти в пам'ять про тих, хто віддав свої життя заради наших. З Днем перемоги, земляки! З Днем перемоги, українці!" – написав Сивохо.

При цьому він не пояснив, як представники "його команди" опинилися в підконтрольному російським окупантам Донецьку.

facebook.com/sivokho

facebook.com/sivokho

facebook.com/sivokho

facebook.com/sivokho

facebook.com/sivokho

facebook.com/sivokho

Сергій Сивохо

Як повідомляв OBOZREVATEL: