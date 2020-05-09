Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото
Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо похвалився тим, що 9 травня "його команда" в окупованому Донецьку вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій війні.
На своїй сторінці в Facebook відомий шоумен привітав українців з історичним днем, опублікувавши фото покладання квітів.
"Такий день... У Києві, Краматорську та Донецьку наша команда поклала квіти в пам'ять про тих, хто віддав свої життя заради наших. З Днем перемоги, земляки! З Днем перемоги, українці!" – написав Сивохо.
При цьому він не пояснив, як представники "його команди" опинилися в підконтрольному російським окупантам Донецьку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Сивохо заявив про необхідність "виправляти помилки, прощати і просити пробачення" у жителів окупованого Донбасу, чим розлютив українців.
Також він спровокував хвилю обурення словами про те, що мир в Україні неминучий, а протилежного нібито хоче лише "войовнича меншість".
Також Сивохо заступився за жителів ОРДЛО і закликав повернути їм українські пенсії.
Крім того, ще будучи радником РНБО, Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України.