"Наш Вова на велику": кортеж Зеленського потрапив на відео і розлютив українців

У мережі показали відео з кортежем президента України Володимира Зеленського, який 19 серпня разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу повертався з Бабиного Яру.

Підтверджуючі кадри опублікував у Facebook український журналіст Олександр Гончаров (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як зазначив автор, через автомобілі Зеленського перекрили рух для інших водіїв.

Кортеж Зеленського розлютив українців Скріншот з відео

Кортеж Зеленського і Нетаньягу зняли на відео Скріншот з відео

Українців обурила кількість машин у кортежі – їх нарахували 26. Крім того, Зеленському нагадали обіцянки не перекривати дорогу для київських водіїв.

"Норамально на велику їздить", "Це ж як треба боятися свого народу, щоб так охороняли", "У дрібного Вови замашки, як у Наполеона", "Як же воно боїться", "А ми за це платимо", "Реквізит "Кварталу 95" везе?", "Навіть Яник так не робив!", "Наш Вова на велику їде!" – написали в коментарях.

Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом у президенти України Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Однак у своїй передвиборчій програмі він обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на Позняках перекрили дорогу для проїзду кортежу Зеленського, що викликало гнів у водіїв.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!