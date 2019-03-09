''Наш супергерой!'' Супрун назвала Шевченка кодом, який не змогла стерти Росія

Український поет і художник Тарас Шевченко є тим кодом країни, який не змогла стерти Росія і не зміг ігнорувати Радянський Союз.

Про це написала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook в честь 205-річчя від дня народження Кобзаря. Вона підкреслила, що Шевченко досі залишається найкрутішим українським оповідачем.

"Його твори ставали вірусними ще до того як з'явилися соціальні мережі. Його історії про наші випробування, любов, трагедії, лють і перемоги стали тим кодом, який пізніше неодноразово рятував українців в критичні моменти. Тим кодом, який не змогла стерти Російська Імперія, який не зміг ігнорувати Радянський Союз і не маємо права забути ми сьогодні", - сказано в повідомленні.

Супрун назвала Шевченка прикладом вільної людини, сила якого може перевертати цілі імперії зсередини, використовуючи наполегливу працю і правду.

"Де б сьогодні в світі не були українці - Шевченко з нами. Він з нами на фронті, на робочих місцях, в школах і університетах, і в полоні у старого ворога. Шевченко - це не портрети, пам'ятники, картини або вірші. Шевченко - це приклад вільного українця, який говорить "ні" злу і несправедливості. якого не можна купити багатством або славою. Его якого здорове і сильне, але не хворе. Справжній супергерой ще до того, як малювати його таким стало трендом", - написала міністр.

Вона підкреслила, що в Україні все більше художників для комунікації вибирають образ Шевченка. За її словами, Шевченко може штовхати українців до розвитку лише провокуючи на визначення хто ми є, і ким ми не є.

Нагадаємо, в Україні 9 березня 2019 року святкують 205-ту річницю з дня народження видатного українського поета і письменника Тараса Григоровича Шевченка.

Його збірка "Кобзар" вважається основою сучасної української літератури. Він був символом національного духу і надихав патріотів протягом десятиліть. OBOZREVATEL зібрав цікаві факти з біографії українського пророка і привітання провідних діячів країни.

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