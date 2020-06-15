Мы научились хорошо ненавидеть друг друга. "Возлюби ближнего своего" сменилось на "оскорби оппонента своего первым". А чаще всего это идёт вместе с "нади соринку в чужом глазу и не заметь бревно в своём". Эта ненависть системно раскалывает общество, фрагментирует его и разрушает связи. На ней живут целые толпы ЛОМов и политиков. Вместо аргументированной критики - хайп, злоба и буллинг. Очень часто чужая точка зрения воспринимается чуть ли не как абсолютно враждебная, если она не совпадает с вашей политической позицией. Разделение общества на "свой-чужой" в группах со схожими взглядами продолжается из-за высокой конкуренции политических проектах со схожими взглядами.

Места мало, голоса ограничены, перспективы туманны и это вызывает ту самую дикую ненависть к оппонентам по политическому полю, которая часто проявляется с нездоровой агрессией. Спор часто переходит в ругань, когда заканчиваются аргументы, а так хочется остаться победителем. Наш корабль идёт на рифы, но пассажиры корабля ругаются друг с другом, вместо того, чтоб объединиться и стать силой, которая убережет корабль от катастрофы.

Многие продолжают мыслить шаблонами и стереотипами. Особенно расстраивает то, что люди готовы верить в фейки, даже если они звучат, как чушь и не готовы верить в правду если она разрушает их представления о ком-то или о чем-то. Все это происходит потому что многие люди предпочитают судить, а не думать, а критическое мышление им чуждо. Быстро это не исправить. Анекдот в котором надо делать выбор "вам "шашечки" или ехать" стал реальностью. Немало людей готовы выбирать форму без сути, эффективности и смысла.

Но история уже знает подобные примеры и помнит, чем все закончилось. У евреев, за всю их многовековую историю, было лишь два Храма. Оба были разрушены и это считается величайшим горем в истории еврейского народа. В Талмуде (Йома 9) сказано так:

"За что был разрушен Первый Храм? За три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. А за что был разрушен Второй Храм? Ведь в те времена учили Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу? За что? За напрасную вражду, за беспричинную ненависть евреев друг к другу". Еврейские мудрецы считают, что пока в еврейском народе сохранялись духовное единство и цельность, то это способствовало поддержанию Храма. В первую очередь, Храма духовного. А это уже поддерживало Храм земной, в физическом мире.

Ненависть и грехи привели к разрушению духовного Храма, что означало и разрушение Храма на Земле. Если для кого-то это слишком уж древняя история, то вспомните ещё одну историю столетней давности, когда разобщенность, личные амбиции, неприязнь и не умение найти общую позицию помогли украинцам потерять независимость Украины и привели молодое государство к краху. Тогда Украину поработила большевистская Россия. Сегодня этого же желают Путин и наши манкурты.

Мы можем изучить чужую историю и сделав выводы не совершать ошибки подобные тем, что были совершены до нас. А можем пройти по этому пути до конца. Просто помните, что Украина - это наш Храм. Наш общий Храм. И мы уже когда-то его потеряли. Это было сто лет назад. Не допускайте повторения истории. Перестаньте враждовать друг с другом. У нас есть немало врагов настоящих. Как за пределами Украины так и внутри. И всех их победить можно лишь объединившись. А вражда и беспричинная ненависть точно не помогают объединению общества. Ищите сходство в базовых ценностях и в схожем мировоззрении. И делайте выводы.

PS картинку, которая хорошо иллюстрирует наши перспективы, нарисовала (с) Даша Вернова.