Населення України перерахують за допомогою гаджетів: з'явилися подробиці

Перепис населення України у 2020 році вперше проходитиме за допомогою електронних пристроїв. Порахують не тільки громадян, які постійно проживають в Україні, а й заробітчан.

Нові подробиці про перепис українців розповіла у ефірі ObozTV директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Коментуючи передбачену на проведення перепису суму у 2 млрд грн, Лібанова зазначила: "Якщо порівнювати з фінансуванням Академії наук, то це, напевно, багато. Якщо порівнювати з тим, скільки коштує перепис населення в нормальних країнах, таких самих за чисельністю, як Україна, то це дві копійки".

За її словами, електронний перепис населення має на увазі, що "переписувальники будуть заходити в житло не з паперами, на яких будуть ставити свої позначки, а одразу з айпадами".

"Навіть якщо людина під час перепису перебуває, припустимо, у Польщі, протягом трьох місяців, вона залишається громадянином і постійним мешканцем України. Вона рахуватиметься у населенні України як тимчасово відсутня особа. Щоб перестати рахуватися в Україні, треба перебувати поза її межами понад 12 місяців. У нас левова частка мігрантів працює за кордоном короткий час", — уточнила експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів розповів, що громадяни під час перепису зможуть самостійно заповнити потрібні дані в електронному кабінеті домогосподарства через смартфон. Ті, хто не зможе зробити це, заповнять традиційну анкету.

Кабмін уже створив міжвідомчу комісію, яка відповідатиме за перепис населення, запланований у 2020 році.

За даними Державної служби статистики України, населення країни за 2018 рік скоротилося на 233,3 тисячі осіб.

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