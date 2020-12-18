Населення України з початку року зменшилося на понад 230 тисяч

Населення України становить 41 млн 670,8 тис. осіб, за даними на 1 листопада 2020 року.

За десять місяців (період січень-жовтень) кількість жителів країни зменшилася на 231,6 тис., тобто близько 0,55%. Ця інформація була опублікована Державною службою статистики України на офіційному сайті 18 грудня.

Пресслужба відомства зазначила, що в Україні кількість померлих значно перевищує живонароджених (100 до 51 відповідно).

За десять місяців із початку поточного року в країні народилися 247,3 тис., померли 485,7 тис. осіб. Серед загиблих було 1,6 тис. дітей у віці до одного року.

Для порівняння: за цей же період минулого року народилися 262,3 тис., померли 486,8 тис. осіб. (дітей менше року – 1,9 тисячі).

У 2020-му в Україні зафіксували менший негативний міграційний приріст населення, ніж у попередньому році. Цей показник означає, що з країни виїхало більше громадян, ніж прибуло.

За перші десять місяців 2020-го показник склав 6,9 тис. (роком раніше – 12 тисяч людей).

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вашингтонському університеті спрогнозували, що до кінця XXI століття в Україні, як і в більшості країн світу, чисельність населення може знизитися вдвічі і більше (до 17,6 млн).