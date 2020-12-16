NASA опублікувало 30 неймовірних фото космосу з телескопа Хаббл

Агентство NASA опублікувало неймовірні фото космосу з нагоди 30-річчя телескопа "Хаббл". Він зробив їх і відправив на Землю, однак ці знімки ніхто не бачив раніше.

Фотографії з телескопа оприлюднили на сайті Flickr. Варто відзначити, що NASA показало саме 30 знімків з нагоди ювілею (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"На знімках зображені 30 сліпучих галактик, блискучі зоряні скупчення і ефірні туманності. І в цих 30 небесних перлинах є щось особливе: всіх їх видно в телескопи на задньому дворі. Деякі з них також можна побачити в бінокль або навіть неозброєним оком", – відзначили на сайті NASA.

Відзначається, що всі ці небесні об'єкти належать колекції, відомої астрономам-любителям як каталог Колдуела.

Американський оптичний телескоп "Хаббл" був запущений на борту космічного корабля "Діскавері" в квітні 1990 року. Він є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства. Телескоп назвали на честь Едвіна Хаббла.

Фото космосу. flickr.com

Знімок зробив телескоп. flickr.com

Фото показало космічне агентство. flickr.com

У NASA показали неймовірні фото. flickr.com

Ці знімки ніхто не бачив раніше. flickr.com

Фотографій всього 30. flickr.com

Фото космосу показали з нагоди ювілею. flickr.com

Космічний телескоп зробив неймовірні фото. flickr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, астронавти NASA зібрали перший в історії урожай редиски на Міжнародній космічній станції. 20 овочів повинні повернутися на Землю в 2021 році.