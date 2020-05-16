Друзі, потрібна допомога.

Нашу машину зупинили поліцейські на Житомирській трасі, зупинка "Сосновий бір"

Претензії:

- Чому в машинах без масок?

(самі поліцейські прикривали маскою лише рота)

- Чому в машині четверо людей?

(посадочних місць 5)

Ось роз'яснення прес-секретаря патрульної поліції Києва щодо масочного режиму в приватних автомобілях, схоже, ці патрульні не бачили.

- Чому в машині собака?

Після наших численних зауважень поліцейський нарешті насунув маску на ніс. Двоє з групи відмовились представлятись.

Один дані про себе надав

- Гоцківський Валентин Францович дпп 006816. Жетон 0039039.інсп бат з забез супроводження

Схоже, поліції нема чого робити, або на нашу машину пішла рознарядка. Бо поліцейський аж на другу полосу вистрибував, щоб зупинити саме нас.

Після того як вони спитали, хто ми є, сім'я чи що, чому живемо разом - ми пояснили, що ми фронтові волонтери. Схоже, вони про це знали, бо тут і почались цілеспрямовані знущання.

Нам погрожували зброєю, кричали "А чого ви не на фронті? Що ви робите в Києві?", сміялись:

- О, повна машина клоунів.

- Ви що, на Фрунзе їдете?

Весь час сміялись:

- О, ви такі законопослушні...

Дивна ситуація, коли поліція знущається над законослухняністю громадян.

Коли ми чесно попередили, що викладемо відео й фото в інтернет - нам просто розсміялись в обличчя.

Поліцейські вимагали наші мобільні телефони "для більш повної перевірки"

Були реальні погрози:

- Я щас собаку застрелю, вас застрелю.

При цьому один звелів вивести собаку з багажника, другий тут же почав погрожувати, що застрелить пса. Пес агресії не проявляв.

Поліцейські постійно тримали руку на пістолеті.

Крили матом.

Після всього відпустили, штрафів не виписували (порушень-то нема)

Схоже, що мета була - просто познущатись або спровокувати.

Антон Геращенко, Арсен Аваков, ви щось знаєте, про такі замовні знущання? Бо важко повірити, що для української поліції таке поводження з громадянами - норма.

P.S. Після розголосу щодо ситуації ми отримали відповідь від першого заступника начальника Патрульної поліції України Олексія Білошицького:

"Сьогодні у соціальних мережах з’явилась інформація щодо некоректного спілкування працівників патрульної поліції з громадянами біля дорожньої станції патрульної поліції "Сосновий Бір".

Департаментом патрульної поліції вже проводяться всі невідкладні першочергові дії.

За вказаним фактом розпочали службове розслідування. Поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків.

У разі підтвердження фактів порушення службової дисципліни, поліцейських буде притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності.

Наголошую, що прояви подібної поведінки під час спілкування з громадянами не можуть мати місце в роботі патрульної поліції"

В понеділок ми їдемо давати свідчення. Сподіваюсь, ця історія матиме продовження.

Дякую за допомогу, друзі.

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