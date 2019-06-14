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/Суспільство

"Нас знову чекатиме Росія": В'ятрович попередив українців про фатальну загрозу

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Якщо українці відмовляться від досягнень, яких вдалося домогтися за п роки після Майдану, то знову повернуться до тотальної російської експансії і втрати вектора розвитку як самобутня нація.

Таке застереження озвучив на своїй сторінці у Facebook директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він закликав людей не забувати про те, що зміни, закладені після Революції Гідності, тільки починають давати плоди і їх потенціал ще далеко не розкритий.

"Але ці зміни (в реформах армії, інтеграції в Європу і НАТО, гуманітарній політиці, децентралізації, економіці, охороні здоров'я та іншому) можуть зупинити. Через нерозуміння їх важливості, непрофесійний підхід, недбальство або злий умисел. Ми пройшли велику частину шляху до сильної демократичної європейської України. І ця дорога складається не тільки з названих і не названих реформ. Україна ризикнула розпочати зміни з горизонтом планування довшим, ніж найближчі вибори. Бачити стратегію і рухатися системно – це ключовий виклик для суспільства, яке звикло не жити, а виживати протягом століть", – пише В'ятрович.

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Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

Facebook Володимира В'ятровича

Саме тому, підкреслює він, на нинішньому етапі вкрай важливо бачити стратегію, а не годувати суспільство простими рецептами, які не працюють. Адже тільки з такою відповідальною позицією можна досягти бажаних результатів і переходу до якісно нової політики.

"Бачити стратегію і будувати інститути, а не знову пропонувати тільки зміну облич – це і є вимога Майдану, яка запустила ключові зміни. Просто повертатися назад (в передвиборчій риториці деяких політиків – "не втратити ще 5 років") не тільки нерозумно, а й вкрай ризиковано. І навіть не тому, що на початку шляху нас знову чекає Росія. Навіть з цим ми зможемо знову впоратися завдяки героям, яких народжує ця земля. Загроза в тому, що безвідповідальність знову і знову буде відтворювати совкові моделі в наших дітях", – попередив В'ятрович.

Підсумовуючи, він порівняв складний історичний період, який змушена пережити Україна, чтобь відстояти свою державність, з походом в гори.

"Хто ходив в гори без карти незнайомим маршрутом, знає цей злий жарт: ти можеш розвернутися, тому що утомливо і навколо одні сосни, а можеш за наступним пагорбом побачити неймовірний пейзаж. Можуть ще, звичайно, далі і далі бути сосни, але гори вчать нас: щоб милувалися серце і очі, буває, зітреш ноги до крові", – яскраво підсумував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, В'ятрович вважає, що всі досягнення Майдану українці стали сприймати як даність і тепер хочуть вкинути в забуття тих людей, які зробили революційні зміни можливими.

Раніше він попередив, що намір президента України Володимира Зеленського провести референдум про питання формату переговорів з Росією з приводу війни загрожує зникненням України. Такий сценарій стане певною подобою Брексіту у Великобританії, який зробив країну заручником геополітичного глухого кута.

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Теми
Російсько-український конфліктЄвромайдан
Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
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