Нас вчили не любити людей і казали, що це слабкість
Давно хотіла про неї написати, бо вона всюди, а ми ментально так звикли її ховати, що робимо вигляд, що її немає.
Радянський союз. Так, так, саме він наполегливо робив з нас людей, які будуть тільки тоді здаватися сильними і успішними, якщо не будуть її демонструвати.
Місяць тому говорила з бабусею про їхню любов з дідусем, якого вже нема на землі. Я спитала чи казала вона, що любить його. Та якось не до того було, казала бабуся, проживши з дідусем 50 років разом.
Любов. Нас вчили не любити людей.
Тонко і підсвідомо запевняючи, що любити когось – це слабкість.
Перемога і сила.
Вміння когось або щось підкорити.
Звернути до наших правил - тільки це мало сенс.
Це нагадує країну агресора, яка робить зараз війну на сході країни. За сценарієм, ми маємо 2 шляхи. Або підкоритися. Або продемонструвати силу і виграти.
Цілі покоління чоловіків і жінок нині розхльобують це в особистому житті.
Коли мені було 7 і Україна стала незалежною я вчилася у першому класі запорізької гімназії. Я ніколи не проявляла своїх почуттів. Ба більше, я їх приховувала. Свідомо.
Аби не здатися слабкою.
Сьогодні зранку я прокинулася і вимкнула функцію офлайн на телефоні.
На моніторі десятки смс.
Серед яких половина - я скучив(ла).
Люблю тебе. Коли зустрінемося.
Від людей різного віку з різних сфер мого життя.
Любов породжує дію.
Дію бути кращим. Дає аванс.
Любов рухає і надихає.
Любов здатна подолати зло.
Любов - це свобода.
Завтра настане новий день.
І я дуже хочу, щоб ви знали, що написати про любов, тому кому щиро – це чудово. Зробити по любові тому, хто вартий – не соромно.
Любов міняє все. А інколи вона рятує тих, хто може завтра поруч вже не бути.
Любіть... І не соромлячися, кажіть. Це працює. Перевірила❣️ написати про любов, тому кому щиро – це чудово. Зробити по любові тому, хто вартий – не соромно.
Любов міняє все. А інколи вона рятує тих, хто може завтра поруч вже не бути.
Любіть... І не соромлячися кажіть. Це працює. Перевірила❣️