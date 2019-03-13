"Нас не зупинити свин*собакам!" Соколова розповіла про нову підлу атаку росіян

Російські користувачі за допомогою масових скарг нібито на порушення правил в соцмережах позбавили проект української журналістки Яніни Соколової фінансування, відключивши монетизацію.

Як вона повідомила в Twitter, до цього боти намагалися забанити їх Youtube-канал, але у них нічого не вийшло.

"Але вони не знають, що є ви. Дякую кожному за підтримку! Нас не зупинити! А свинособаки йдуть нах*й!

Монетизацію ми розблокуємо. Але ваша підписка - це ваш вагомий внесок у боротьбу з російською пропагандою. Нас має бути як мінімум мільйон", - написала вона.

1/2 Забаніті мій канал @YouTube ботами Вже неможліво.Але смороду ПІШЛИ іншім шлях: позбавіті нас фінансування.Масові Скарги (здогадайтеся Чиї) на нібіто Порушення правил, вімкнулі монетізацію. Альо смороду не знають, что є ВІ.Дякую кожному за підтримку! Нас не Зупинити!

А 🐷🐶 йдут нах * й! pic.twitter.com/S1hsLZyGPC - Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 12 березня 2019 р

2/2 Если вам подобається, что ми робимо, можете допомагаті донейтамі. Вата має горіті яскраве! 🔥

Мій канал: 🔴 https://t.co/n8l4ljHvzO 🔞

Донейті:

Будь-який банк: https://t.co/8Myxo0hPyT

PayPal: vecherssokolovoy@gmail.com

Mono🐈 5375 4141 0731 8726

Приватні: 5168 7551 0318 4293 - Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 12 березня 2019 р

Монетізацію ми розблокуємо. Альо ваша підписка - це ваш вагомий внесок у боротьбу з російською пропагандою;) Нас має бути як мінімум мільйон! Підпішіться на канал YouTube зараз:

🔴 https://t.co/n8l4ljHvzO 🔞



Дякую вам за підтримку, друзі! - Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 12 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла, як Путін вплине на вибори президента в Україні.

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