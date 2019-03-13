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"Нас не зупинити свин*собакам!" Соколова розповіла про нову підлу атаку росіян

3.3тЧитати матеріал російською

Російські користувачі за допомогою масових скарг нібито на порушення правил в соцмережах позбавили проект української журналістки Яніни Соколової фінансування, відключивши монетизацію.

Як вона повідомила в Twitter, до цього боти намагалися забанити їх Youtube-канал, але у них нічого не вийшло.

"Але вони не знають, що є ви. Дякую кожному за підтримку! Нас не зупинити! А свинособаки йдуть нах*й!

Монетизацію ми розблокуємо. Але ваша підписка - це ваш вагомий внесок у боротьбу з російською пропагандою. Нас має бути як мінімум мільйон", - написала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла, як Путін вплине на вибори президента в Україні.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Д Алексей
Д Алексей
Янина умничка , классно ватанов троллит ))))
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Поросенко Пеця
Поросенко Пеця
Быдло -баба а не ведущая.Скоро тебе ,овца за всё аукнется )
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Д Алексей
Д Алексей
Поросенко Пеця, да и пизди, троль чмо ты пригожинское 🐀👎🦌
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Юг Руси
Юг Руси
Повылазила нечить укрофашистская - ..Янина Соколова.....Ференц Евгения..... Шапиро Евгения...и вся остальная кацапская сволочь ----говнобулбуляторы повключены на полную мощность...аж моча бьет из под ссальников.....а в сраках прокладки рвутся от избытка морального говна загаживая изношенные и просиженные до неприличия портки... Повылазила нечить украшистская на Украинские ресурсы, не жалея своего времени и прожигая свою никчемную ,кацапову жизнь....Кровавые сопли текут из за бешенсва мозга... запавшие от изможденного сидения за компом красные зомби - глаза дико повылазили из орбит... постоянно сжатые от ненависти губы запеклись и растрескались.... Это укростан...--работа по методичкам не легка ! Надо быть очччень большой гнидой и ничтожеством что б высидеть на Украинских форумах по 24 часа клепая говнопосты и кляузы....желчь ненависти....Надо быть такой мерзкой гадостью и нечистью,что б свое сволочное ,личное время и никчемную,единственную ,говеннейшую жизнь тратить на постоянные оскорбления чужих,адекватных людей,которые никогда в жизни этой падали ничего плохого не делали ! Вы понимаете каким ничтожеством нужно родиться чтоб таким подонком стать ? --- И таких ублюдков полная страна....Украагуа
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