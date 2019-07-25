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"Нас не знищити!" Мережу підірвало відео знакового дня для України

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У мережі з'явилося архівне відео, зняте 24 липня 1990 року, – тоді вперше за 70 років над мерією Києва замайорів український прапор.

Історичними кадрами поділилася на своїй сторінці у Facebook українська письменниця Оксана Забужко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підтримуючи це сміливе як для радянського часу рішення Київради, люди масово виходили на вулиці з національним прапором і гордо йшли з ним колонами. Тоді патріотична акція об'єднала понад 220 тисяч громадян. Зібравшись на Хрещатику, вони рушили до Софійського собору, де освятили той головний прапор, який згодом підняли на флагштоці біля столичної мерії.

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Підняття прапора України в Києві

Підняття прапора України в Києві

Скріншот відео

"Я так довго живу, що пам'ятаю цей день – 24 липня 1990 року – наживо, до найдрібніших подробиць. У той день, після 70 років перерви, над моєю столицею знову піднявся жовто-блакитний прапор. В той день моя мама сказала мені: "Яке щастя, що я до цього дожила", – згадує Забужко.

"Це – те, що ми зробили разом (так!) І те, що нас усіх об'єднує: і з тими, хто так само юрмився на цих самих вулицях 71 роком раніше (є хроніка!), і з тими, хто під цим прапором (хоругвою!) тут ще "свічку женив" (є п'єса у Кочерги, почитайте, хто не в темі) – до княжих часів... Ви дійсно думаєте, що нас може знищити якесь гниле шумовиння, виринуле на хвилі когнітивної війни? Пам'ятайте. Шануймося", – додала письменниця.

Слід зазначити, що відео, яке вона розмістила на своїй сторінці, всього за кілька годин зібрало понад 2 тис. лайків, понад 500 репостів і безліч захоплених коментарів.

"Нас не знищити!" Мережу підірвало відео знакового дня для України

"Нас не знищити!" Мережу підірвало відео знакового дня для України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня, в День Конституції України, в центрі тимчасово окупованого Донецька з'явився жовто-блакитний прапор. На відео чутно, що під час його підняття на тлі грав гімн України.

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Особа
Оксана Забужко
Місце
Україна Київ
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Serov Oleg
Serov Oleg
эта лахудра еще тупее роговцевой,хотя это было почти невозможно...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А сеть не взорвало после видео....24 июля 1990 года- пятая! экономика Европы ...24 июля 2019 года - самая нищая! страна в Европе!!!
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