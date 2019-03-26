По Італії пройшов вогняний смерч: видовищні фото і відео

На північному заході Італії десятки водіїв дивом врятувалися від вогняного смерчу в тунелі. Торнадо виник на тлі природних пожеж, які зараз вирують у регіоні.

Як передає Sky TG24, через вітер, швидкість якого становила до 100 км/год, владі довелося закрити для проїзду ділянку автотраси A10 між містами Варацце і Аренцано, але частина машин все ж опинилася в небезпеці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах, зроблених очевидцями, видно, як кілька машин зупинилися біля виїзду з тунелю. Перед водіями постала картина, наче з фільму-апокаліпсису — до тунелю наближалася стіна вогню.

Вогняний смерч в Італії instagram.com/ettoremuliari

Зазначається, що вогонь загрожував і житловим будинкам. Рятувальники евакуювали з небезпечного району 50 сімей. У гасінні загоряння були задіяні 60 пожежників і 30 добровольців.

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На щастя, ніхто не постраждав, проте люди не розуміють, чому їх не попередили про небезпеку. Автомобіліст Габріеле Галлі на своїй сторінці в Instagram запитує, чому мандрівникам, які залишили свої транспортні засоби на платній стоянці, не повідомили про наближення вогню.

Також користувачі мережі виклали фото і відео пожежі, супроводжуючи їх проханнями про допомогу.

До вівторка, 26 березня, ситуація покращилася. Вогонь, який знищив 12 гектарів рослинності, ще є в деяких місцях, але загрози населенню більше немає. Рух на шосе відновлено.

Зі свого боку метеорологічні служби попередили про сильні вітри на півночі і в центрі Апеннін. За відсутності дощів протягом довгого часу у північних областях, де існує загроза посухи, сильні вітри можуть призвести до поширення лісових пожеж.

Пропонуємо вам побачити відео вогняного смерчу на трасі A10 у місті Коголето:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Баку (Азербайджан) трапилася масштабна пожежа в торговому центрі "Діглас". Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі.

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