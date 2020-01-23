Підраховано населення України: оприлюднені сумні дані

Населення України складає 37 млн 289 тисяч осіб. Про це свідчать дані так званого електронного перепису населення України.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на пресконференції, передає "Інтерфакс-Україна". З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Оцінка проводилася станом на 1 грудня 2019 року. При цьому перепис не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Повідомляється, що відхилення результатів не перевищує 2,86%.

"Ми встановили фактично кількість населення в Україні. Ми використовували кілька методик, всі вони дали приблизно однаковий результат", – повідомив Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перепис населення стартував в Україні 1 грудня і проходив у кілька етапів.

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