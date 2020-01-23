Головна Новини
23 січня • оновлено в 12:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Підраховано населення України: оприлюднені сумні дані

8.1т
Читати матеріал російською

Населення України складає 37 млн 289 тисяч осіб. Про це свідчать дані так званого електронного перепису населення України.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на пресконференції, передає "Інтерфакс-Україна". З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Новини
Було 48 млн: в Україні провели електронний перепис населення

Оцінка проводилася станом на 1 грудня 2019 року. При цьому перепис не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Повідомляється, що відхилення результатів не перевищує 2,86%.

"Ми встановили фактично кількість населення в Україні. Ми використовували кілька методик, всі вони дали приблизно однаковий результат", – повідомив Дубілет.

Підраховано населення України: оприлюднені сумні дані

Як повідомляв OBOZREVATEL, перепис населення стартував в Україні 1 грудня і проходив у кілька етапів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Катерина Луговська
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
27
98
Смішно
5
Цікаво
11
Сумно
28
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Скорее всего, и эти данные завышены. Чтобы уж совсем не пугать украиноземельцев:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Да ну! Неужели счетчик в Интернет врет сегодня? "Счетчик населения Украины 41 990 771 Численность населения" А по потреблению хлева или электроэнергии сколько? Это реальные показатели.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
За годы "нэзалэжности" и "гэть от Москвы" потеря 15млн человек. Скачите дальше. Да и цифра 38млн по многим оценкам уж очень завышена, реально 27-30млн,ну то такэ...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги