29 марта, из Бангкока, рейсом PS1172 прилетела с отдыха гражданка Украины Ладимира Басова.

Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство, в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции.

В качестве адреса, где она обещала быть на самоизоляции она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве.

Ладимира Басова. Скрин видео

Вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть заражёнными коронавирусом, что она могла подцепить в аэропорту Бангкока или в самолёте от других пассажиров во время многочасового перелёта.

Ведь именно для того и нужен режим карантина и самоизоляции, чтоб те, кто приехал из других стран не стали инфицировать других людей.

Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещённых в социальных сетях, что возмутило многих пользователей ставших делать ей замечания.

Сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли место жительство Ладимиры и вручили ей сегодня протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 000 гривен.

Не будьте таким как Ладимира! Не нарушайте условий карантина! Берегите здоровье других украинцев.

Они тоже хотят жить, быть здоровыми и отдыхать в Таиланде, как и Ладимира.

Если вам стало известно о нарушении условий самоизоляции гражданами, которые обязаны воздерживаться от общения с другими людьми для борьбы с эпидемией, пожалуйста, звоните - 102.

П. С. До тех пор, пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции, эту функцию выполняют простые участковые офицеры полиции и патрульные.

Спасибо им большое за их трудную и опасную работу по контролю за режимом карантина в целях сохранения жизней и здоровья миллионов украинцев.

А Ладимире и всем ее друзьям и родным я желаю быть здоровыми и законопослушными гражданами.

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