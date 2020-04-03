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3 квітня • оновлено в 22:30
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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Всі статті автора

Нарушила самоизоляцию, заплатит 17 тысяч. Не будьте, как Ладимира!

4.5т
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29 марта, из Бангкока, рейсом PS1172 прилетела с отдыха гражданка Украины Ладимира Басова.

Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство, в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции.

В качестве адреса, где она обещала быть на самоизоляции она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве.

Ладимира Басова.

Ладимира Басова.

Скрин видео

Вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть заражёнными коронавирусом, что она могла подцепить в аэропорту Бангкока или в самолёте от других пассажиров во время многочасового перелёта.

Ведь именно для того и нужен режим карантина и самоизоляции, чтоб те, кто приехал из других стран не стали инфицировать других людей.

Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещённых в социальных сетях, что возмутило многих пользователей ставших делать ей замечания.

Сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли место жительство Ладимиры и вручили ей сегодня протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 000 гривен.

Не будьте таким как Ладимира! Не нарушайте условий карантина! Берегите здоровье других украинцев.

Они тоже хотят жить, быть здоровыми и отдыхать в Таиланде, как и Ладимира.

Если вам стало известно о нарушении условий самоизоляции гражданами, которые обязаны воздерживаться от общения с другими людьми для борьбы с эпидемией, пожалуйста, звоните - 102.

П. С. До тех пор, пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции, эту функцию выполняют простые участковые офицеры полиции и патрульные.

Спасибо им большое за их трудную и опасную работу по контролю за режимом карантина в целях сохранения жизней и здоровья миллионов украинцев.

А Ладимире и всем ее друзьям и родным я желаю быть здоровыми и законопослушными гражданами.

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенко
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Селфи ) ущербная? Живет напоказ ?)
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Cachko Elena
Cachko Elena
то есть, если бы она не выкладывала в соц сети,то полиция бы ничего не узнала ? класс и нам все время твердят,что полиция всех проверяет на обсервации...привезли это стадо сюда и все должны теперь переживать...
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Тупая страшная мерзкая курица
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