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"Народу – не проштовхнутися": в мережі висміяли "наплив" туристів в Криму

3.3т Читати матеріал російською

Користувачі мережі посміялися над фото, зробленими в анексованому Криму, на яких видно порожні вулиці і кафе.

Відповідні знімки на своїй сторінці в Twitter опублікував юзер під ніком Wasily Crimea. Він натякнув на те, що в останній місяць літа в курортних місцях передбачається велика кількість туристів.

"Август, аж початок на першу ночі (ще й з суботи на неділю). Не дивлячись на це, народу не проштовхнутися", – з іронією написав автор.

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У коментарях користувачі відзначили, що раніше в цьому місці "двіжуха була в самому розпалі".

У мережі висміяли "наплив" утрістов в Криму

У мережі висміяли "наплив" утрістов в Криму

twitter.com/wasily_crimea

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму встановили колючий дріт навколо вокзалу і розлютили мережу. Це сталося в Євпаторії.

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Тема
Анексія Криму
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ГОВЕНЬ С КАМНЯМИ С НЕБА ОКАЗАЛАСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОВЕНЬЮ , МЫ РАДЫ КРЫСЫ ЗА ВАС
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