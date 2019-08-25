"Народу – не проштовхнутися": в мережі висміяли "наплив" туристів в Криму

Користувачі мережі посміялися над фото, зробленими в анексованому Криму, на яких видно порожні вулиці і кафе.
Відповідні знімки на своїй сторінці в Twitter опублікував юзер під ніком Wasily Crimea. Він натякнув на те, що в останній місяць літа в курортних місцях передбачається велика кількість туристів.
"Август, аж початок на першу ночі (ще й з суботи на неділю). Не дивлячись на це, народу – не проштовхнутися", – з іронією написав автор.
Август, АЖ початок на першу ночі (ще й з суботи на неділю). Незважаючи на це, народу - не проштовхнутися. pic.twitter.com/ysPu9xPyrK- Wasily Crimea (@wasily_crimea) August 25, 2019
У коментарях користувачі відзначили, що раніше в цьому місці "двіжуха була в самому розпалі".
У мережі висміяли "наплив" утрістов в Криму
twitter.com/wasily_crimea
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму встановили колючий дріт навколо вокзалу і розлютили мережу. Це сталося в Євпаторії.
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