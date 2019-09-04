Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 07:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Народу – не проштовхнутися!" У мережі показали курортний Крим при Путіні

933 Читати матеріал російською

У мережі з'явилися показові фото з курортів окупованого Росією Криму, на яких відображені пустельні пляжі в оксамитовий сезон.

Кадри опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим25% в Twitter. Так туристів, незважаючи на спеку, не виявилося на Татарці, порожньо і в Бахчисарайському районі.

"Піщане, Бахчисарайський р-он 34 серпня, а сезону так і немає", – йдеться у підписі до фото.

Новини
В ООН визнали свавілля Росії в Криму: опублікована доповідь

Також пустують пляжі Щолкіно і Євпаторії, поки окупаційна влада звітує про успішний курортний сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Криму загрожує хімічний Чорнобиль через Росію. На півострові будують гігантську теплицю, яка буде працювати цілий рік.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel