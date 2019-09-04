"Народу – не проштовхнутися!" У мережі показали курортний Крим при Путіні

У мережі з'явилися показові фото з курортів окупованого Росією Криму, на яких відображені пустельні пляжі в оксамитовий сезон.

Кадри опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим25% в Twitter. Так туристів, незважаючи на спеку, не виявилося на Татарці, порожньо і в Бахчисарайському районі.

"Піщане, Бахчисарайський р-он 34 серпня, а сезону так і немає", – йдеться у підписі до фото.

Також пустують пляжі Щолкіно і Євпаторії, поки окупаційна влада звітує про успішний курортний сезон.

Мисове

Татарка

ждунов втомився-ждунов йде відпочивати ... pic.twitter.com/s7RQL3fvr6 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 3, 2019

Щолкіно

Сплять втомлені шезлонги, пляжик спить

Навіть морько спати лягає

Що б вночі вам приснитися ...

не в грошах же щастя! 🤣 pic.twitter.com/cDLAfutbZo - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 3, 2019

Піщане

Бахчисарайський р-он

34 серпня, а сезону так і немає pic.twitter.com/25Qx0o67Cw - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Криму загрожує хімічний Чорнобиль через Росію. На півострові будують гігантську теплицю, яка буде працювати цілий рік.

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