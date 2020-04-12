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12 квітня • оновлено в 16:27
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30 см снігу у квітні? Синоптик зробив несподіваний висновок про погоду в Україні

7.9т
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Аномально тепла зима привела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, при таких змінах робити прогнози вкрай складно.

"Дуже сильно розгойданий рух північноатлантичних і тихоокеанських потоків. Наприклад, на початку квітня в Греції випало 30 см снігу, що абсолютно нетипово для цієї країни в цю пору року. Повітряні потоки переміщаються з дуже великою швидкістю, що порушило нормальний перебіг погодних явищ", – каже синоптик.

Прогноз погоди на весну

Прогноз погоди на весну

pixabay.com

Він зазначає, що поки рух потоків не нормалізується, робити будь-які прогнози марно.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україну повернулися холоду – вночі 12 квітня на всій території країни обіцяють мінусову температуру. За даними синоптиків, прохолодна погода з заморозками і навіть мокрим снігом триватиме як мінімум до кінця наступного тижня.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
синоптик погода
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Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Вот одно верно сказано делать прогнозов нельзя
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Суспільство

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