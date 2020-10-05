Народний синоптик спрогнозував сильну посуху в Україні

Народний синоптик Леонід Горбаль упевнений, що 2024 року на півдні Росії й України буде сильна посуха.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що вона зачепить всю територію нашої країни.

"2024 року очікується така ж посуха, як і 2003 року. Посуху 2010 року в Росії, за цією методикою, прорахував ще 2006 року і центр посухи Поволжя вказав точно. 2024 року центр посухи буде на півдні Росії й України. А це означає, що посуха накриє Україну по всій території", – зазначив синоптик.

За словами Горбаня, це означає, його розрахунки довгострокового прогнозу погоди на 2024 рік перевірені і перепровірені ще раз. "Помилки бути не може", – запевнив він.

Синоптик нагадав, що передбачав посуху 2003 року і звертався до чиновників, закликаючи їх не продавати зерно за кордон, однак тоді його ніхто не послухав.

"Зараз я не буду доводити чиновникам, а піду шляхом засобів масової інформації. Мене вже багато хто добре знає, вірить моїм розрахункам, і я зроблю все, щоб не повторився 2003 рік, коли Україна стояла з простягнутою рукою з вини чиновників", – наголосив народний синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Горбань спрогнозував на жовтень теплу погоду. Винятком стане тільки кінець місяця, коли температура знизиться до нуля градусів.