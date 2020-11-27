Народний синоптик спрогнозував "зимове бабине літо"

Народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував погоду на грудень – вона не буде дуже холодною.

У коментарі "Фактам" він сказав, що знижуватися щодобова температура почне вже наприкінці листопада. Проте похолодання буде некритичним, мінусовою температурою зрідка відзначаться лише ночі.

"Зима розпочнеться з незначного похолодання, але порадує й нетиповим для цього періоду теплом – зимовим бабиним літом", – уточнив народний синоптик.

Часом можливі невеликі опади, наголосив він.

"Під кінець першої та на початку другої декади грудня спостерігатиметься невелике зниження температури. В середині першого зимового місяця потеплішає, вдень і вночі збережуться плюсові показники температур повітря", – сказав він.

У День святого Миколая, 19 грудня, ніч може виявитися дуже холодною.

Остання декада грудня повинна бути теплою, і лише під кінець року можуть спостерігатися незначні заморозки та сніг.

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