Народний синоптик спрогнозував два бабиних літа і дощі восени

Погода в Україні восени буде періодично дощовою, проте двічі за сезон прийде бабине літо.

Народний синоптик Володимир Деркач розповів "Фактам", що початок зими видасться трохи прохолодним, проте далі прийде незвичайне для цієї пори тепло.

За його словами, початок вересня буде помірно теплим вдень і холодним вночі.

"Уже в середині першої декади температура підвищиться. Тепло буде і майже всю другу декаду вересня, і тільки потім температура знизиться. Також можливі короткочасні дощі. Остання десятиденка вересня теж порадує гарною погодою, її можна буде вважати бабиним літом. Помірне тепло вдень, прохолодні ночі, але без заморозків, і відсутність дощу – ось таким буде кінець вересня", – зазначив Деркач.

На перші дні жовтня синоптик спрогнозував тепло, але з середини першої декади місяця погода зіпсується.

"Задощить, температура знизиться. Правда, це триватиме недовго, через кілька днів потеплішає. Це потепління захопить і початок другої десятиденки місяця. Потім погода буде прохолодною і з дощами, але не дуже сильними. А під кінець декади знову потеплішає на кілька днів. Останні десять днів жовтня очікуються прохолодними, вночі можливе сильне зниження температури і навіть заморозки", – наголосив він.

Листопад, за словами Деркача, буде дощовим, але вже в середині місяця прийде бабине літо.

"Це тепло захопить і перші дні другої декади листопада. А з середини місяця погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі, що переходять у сніг. На щастя, зниження температури триватиме лише 2 – 3 дні, потім знову потеплішає. У третій декаді листопада температура хоча і знизиться, але не критично – мінусова спостерігатиметься ночами і зрідка вдень", – пояснив синоптик.

Також він розповів про погоду на перший місяць зими. У грудні синоптик прогнозує незначне похолодання, а потім нетипове для цього періоду тепло.

"Після цього температура підвищиться, часом – невеликі опади. Під кінець першої і на початку другої декади грудня буде спостерігатися незначне зниження температури. У середині місяця потеплішає, вдень і вночі збережеться плюс. На День святого Миколая, 19 грудня, вночі може бути зниження температури. Остання декада грудня теж очікується теплою з нетиповою як для зими погодою. Тільки під кінець року можуть спостерігатися незначні заморозки і сніг", – підсумував Деркач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували, що у вересні середня місячна температура в Україні коливатиметься від +14 до +19 градусів.

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