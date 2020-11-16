Якою буде погода на Миколая: народний синоптик дав прогноз

Погода на День святого Миколая в Україні буде морозною і сніжною.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його прогнозами, 19 грудня температура повітря опуститься нижче 10 градусів морозу.

У грудні він спрогнозував два періоди з досить низькими негативними температурами – з 8 по 14 грудня і з 18 по 28 грудня. Під час першого періоду температура повітря буде опускатися до позначки -9... -11 градусів, протягом другого – до -10... -13 градусів.

З 18 по 20 грудня і з 27 по 28 грудня народний синоптик спрогнозував снігопади.

Таким чином, згідно з його розрахунками, температура на День святого Миколая 19 грудня може досягати 13 градусів морозу, можливий сніг.

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде носити "європейський характер".