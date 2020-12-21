Синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні і сказав, коли чекати потепління

У лютому 2021 року очікується два морозних періоди. В останній декаді місяця істотно потеплішає.

Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. Лютий розпочнеться з великих морозів на рівні -14 градусів в денні години і -21 градусу в нічні, уточнив він (щоб подивитися діаграму, складену ним, проскрольте до кінця цієї новини).

Період з 1 по 10 лютого буде найхолоднішим, але щодня температура підвищуватиметься в середньому на 1-2 градуси. Так, 1 лютого можливий мороз 14 градусів, але вже до 10 лютого істотно потеплішає. Вдень повітря буде прогріватися до 0 градусів.

Крім того, перша декада лютого буде досить сніжною. Сніг очікується 2, 3, 6, 7, 9 і 10 числа, повідомив народний синоптик.

У період з 11 по 20 лютого очікується нове похолодання, але вже не таке суттєве, як в першій декаді місяця. Найхолоднішим днем цього періоду буде 16 лютого, коли денна температура опуститься до 9 градусів нижче нуля, нічна – до -13... -17 градусів. Але потім почнеться швидке збільшення температури, яка до 20 лютого перетне нульову позначку і стане плюсовою.

Друга декада лютого буде досить малосніжною. Народний синоптик спрогнозував опади лише 13 і 20 лютого.

Третя декада місяця, з 21 по 28 лютого, буде порівняно теплою, сказав Леонід Горбань. Відповідно до його розрахунків, температура коливатиметься поблизу 0 градусів в діапазоні -1... +1 градус. 25 і 27 лютого можливий сніг з дощем.

Горбань уточнив, що розрахунок зроблений для регіону Київ.

Прогноз погоди на лютий 2021 року народного синоптика Леоніда Горбаня.

Як писав OBOZREVATEL, завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова допустила, що друга половина січня 2021 року в Україні може супроводжуватися сильними морозами.