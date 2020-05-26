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26 травня • оновлено в 18:57
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Народний синоптик дав прогноз на літо: буде багато дощів

2.6т
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Перші два місяці літа будуть дощовими, але теплими, а ось у серпні настане посуха і спека.

Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, пише "Сегодня". Він уточнив, що в середині серпня дощів не буде взагалі.

Перші два місяці літа будуть дощовими

Перші два місяці літа будуть дощовими

Pixabay

"У рік Місяця перші два літніх місяці очікуються прохолодними через часті дощі, але не холодними, адже сонце стоїть високо і гріє добре. У серпні картина зміниться – він буде посушливий, спекотний, у середині місяця два тижні без дощів", – розповів Горбань.

Свої прогнози синоптик складає за допомогою календаря Брюсова, який враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи. Відповідно до класифікації цього календаря, 2020 рік вважається роком Місяця.

Горбань зазначає, що його розрахунки в масштабах всієї України є оціночними, їх імовірність складає приблизно 75%. Більш точний дається в межах однієї-двох областей і його ймовірність становить вище 95%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в Україні очікується велика посуха, а в багатьох частинах Європи може початися сезон гроз, який підвищує ризики повеней.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Тег
погода
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