Учасники захоплення Криму потрапили під скорочення

Окупаційна влада Криму вирішила скоротити чисельність так званого "народного ополчення".

Рішення підтримала більшість членів "Ради міністрів Криму", повідомляють "Крим.Реаліі".

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Представниця окупаційної "Ради міністрів" Ольга Дугаренко заявила, що відповідний проект підготовлений "Службою з мобілізаційної роботи та територіальної оборони Криму" у зв'язку з необхідністю оптимізувати роботу штабу "народного ополчення".

Вона не уточнила, наскільки зменшиться штат "ополченців".

Видання зазначає, що 23 лютого 2014 року на півострові створили 10 рот "самооборони Криму", в числі яких були і козачі роти. Всього вони налічували понад 2 тисячі осіб.

Після анексії Криму угруповання перетворилося на "Кримський штаб народного ополчення – народної дружини Республіки Крим" і увійшло до складу "Служби з мобілізаційної роботи при російському уряді Криму".

За даними правозахисників, це формування причетне в низки злочинів, більшість з яких ще не розкрито.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Сімферополі 11 сімей "ополченців" з маленькими дітьми вигнали з гуртожитку на вулицю.

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