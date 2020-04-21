Головна Новини
22 квітня • оновлено в 00:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Народні ополченці" в Криму потрапили під скорочення

2.4т
Читати матеріал російською

Окупаційна влада Криму вирішила скоротити чисельність так званого "народного ополчення".

Рішення підтримала більшість членів "Ради міністрів Криму", повідомляють "Крим.Реаліі".

Учасники захоплення Криму потрапили під скорочення

ru.krymr.com

Представниця окупаційної "Ради міністрів" Ольга Дугаренко заявила, що відповідний проект підготовлений "Службою з мобілізаційної роботи та територіальної оборони Криму" у зв'язку з необхідністю оптимізувати роботу штабу "народного ополчення".

Вона не уточнила, наскільки зменшиться штат "ополченців".

Видання зазначає, що 23 лютого 2014 року на півострові створили 10 рот "самооборони Криму", в числі яких були і козачі роти. Всього вони налічували понад 2 тисячі осіб.

Після анексії Криму угруповання перетворилося на "Кримський штаб народного ополчення – народної дружини Республіки Крим" і увійшло до складу "Служби з мобілізаційної роботи при російському уряді Криму".

За даними правозахисників, це формування причетне в низки злочинів, більшість з яких ще не розкрито.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Сімферополі 11 сімей "ополченців" з маленькими дітьми вигнали з гуртожитку на вулицю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
11
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Она не уточнила, насколько уменьшится штат "ополченцев"...// С чего взяли, что их уменьшат? Сами написали - оптимизируют, а значит может увеличат. Вся эта чехарда с понятием слов и перекручивание терминов идёт от запада и слово оптимизация стало равнозначным сокращению, а слово Реформы словам уничтожение, ухудшение.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги