"Народна поліція" в Мелітополі: правоохоронці відреагували на ініціативу козаків

Юрій Сергієнко Суспільство 19:36, 1.07.2020 Оновлено: 19:49, 1.07.2020

Представники Мелітопольського куреня "Запорізького війська низового" наразі не мають права патрулювати або охороняти громадський порядок.

Про це повідомили "Радіо Свобода" у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Запорізькій області. У відомстві пояснили, що для цього потрібна спеціальна реєстрація.

Тільки після неї громадські формування можуть залучатися до охорони громадського порядку. При цьому здійснювати таку діяльність вони мають виключно за участю поліції.

"Наразі це громадське формування відповідно до законодавства не зареєстроване. Тільки після реєстрації можливе обговорення співпраці з правоохоронними органами. Діяльність таких формувань здійснюється тільки з залученням співробітників поліції", – уточнили в поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мелітополі відкрили канцелярію Мелітопольського куреня "Запорізького війська низового" за участю "верховного отамана" Олександра Панченка, у якого є медаль "10 років союзу козаків Росії".

Козаки мають намір займатися вихованням молоді і відновити функцію охорони громадського порядку.

За даними ЗМІ, Панченко фігурував в телефонних переговорах радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним від березня 2014 роки як людина, за допомогою якого росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль.

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