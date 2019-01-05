Итальянские женщины и мужчины - особенный разговор.

Два места на земле заставляют трепетать мое сердце в отношении стиля и моды.

Это Манхэттен и север Италии.

Итальянские синьоры в любом возрасте умеют носить трикотажные брюки с немыслимыми вензелями и шляпу с пером.

Среди женщин бабушки хронически отсутствуют. Есть очень стильные синьоры в возрасте, попивающие свой бокал с вином в каком- нибудь крутом баре в обществе такой же стильной подруги.

Никаких норковых шуб. И любых других тоже. Разве что на ком - то, кто дожил из 19 в до наших дней.

Они говорят о мужчинах, не о внуках! Клянусь вам, я подслушивала.

Итальянские мужчины "теряют" возраст в районе 50, и после этого им вечно 50. Они провожают глазами каждую юбку, и взгляды эти и улыбки могут оживить мертвого.

Женщины непонятного возраста за рулем спортивных автомобилей с молодыми спутниками, седовласые плейбои с офигенными женами за ручку (не вчерашними, морщинки не скроешь))).

Есть народы, в крови которых любовь и секс. И этого не скроешь тоже.

Хотела бы я, чтобы Украина стала в этом смысле Италией? Хотела бы.

Иногда у нас просто трудно видеть ( особенно в глубинке) сорокалетних женщин с потухшими лицами или мужчин, которые давно ушли в запас - и это за секунду вычисляется по внешнему виду, манерам, взгляду

Но у нас существует " геноцид наоборот". Почитайте украинский ФБ.

Какую немыслимую агрессию вызываю люди после 40, не утратившие пол. Особенно женщины. Нигде больше в мире нет этого блевотного жаргона, словечек и проч. Особенно это касается публичных людей.

Вы думаете Европа начинается с безвиза? Кто сегодня ездит- тот ездил и вчера.

Европа наступит тогда, когда мы перетравим и растворим эту лагерную привычку вешать бирки на людей - национальные, возрастные, половые и прочие.

Вот когда мы поймем, что красота, любовь, секс - это не до 35, тогда и начнется у нас Европа.

Ее еще надо будет строить.

Но без этого - вообще ничего не будет.