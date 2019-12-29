Нарешті зима! З'явився уточнений прогноз погоди в Україні на кінець грудня

Останні дні грудня в Україні будуть з відчутним морозом. По країні очікується температура повітря нижче позначки нуля.

Водіїв попереджають бути обережними: на дорогах – ожеледиця. Про на це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

Найближчої ночі в західних областях України очікується -5 -12 градусів, в Карпатах може бути ще холодніше. У більшості областей – 1-6 градусів, на півдні близько нуля. Вдень температура повітря складе 0-3 градуси морозу. У південній частині країни – 0-4 градуси тепла.

"Опади малоймовірні, оскільки антициклон тимчасово витіснить вологу з нашої території. Хіба що уздовж північного кордону буде хмарно і невеликий сніг - Волинь, Рівненська, Житомирська, Київська і Чернігівська область", - зазначила синоптик.

У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха погода з температурою повітря до -3 -5 градусів вночі, а вдень до -1 -3 градусів.

В останній день 2019 року посилиться вітер, але вдень потеплішає до +3 градусів. У ніч на 1 січня пройде мокрий сніг. Температура повітря в Новорічну ніч буде коливатися близько нуля.

Прогноз погоди в Україні pmg.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в січні 2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому прогнозується тепла погода.

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